چین ۴۶ شرکت آمریکایی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت امور دارایی چین امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: استفاده از محصولات ساخت ۴۶ شرکت آمریکایی در چارچوب روند خریدهای دولتی ممنوع است.

بر اساس این گزارش، نهادهایی که مسئول خریدهای دولتی هستند حق ندارند محصولات شرکت‌های آمریکایی مذکور را خریداری کنند.

در میان این شرکت‌ها نام «لاکهید مارتین» و «رایتون» که در زمینه تولید موشک‌ها و محصولات نظامی فعالیت می‌کنند نیز دیده می‌شود.

در این بیانیه تصریح شده است: اقدامات مذکور شامل شرکت‌های دارای سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی در چین نمی‌شود.