چین پا روی گلوگاه ساخت دیتاسنترهای هوش مصنوعی گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این سختگیری ها بر کنترل های صادراتی که چین اعمال می کند، افزوده شده است.

چین حدود ۷۰ درصد ایندیم جهان که محصول فرعی پالایش روی است را تولید می کند. این ماده بیشتر اوقات در نمایشگرها و برای لحیم کردن، به کار می رود. اما علاوه بر آن ایندیم ماده خام برای تولید فسفید ایندیم نیز است که برای توسعه تراشه های اپتیکی با سرعت بالا برای ساخت دیتاسنترهای هوش مصنوعی به کار می رود.

چین در فوریه ۲۰۲۵ میلادی فسفید ایندیم را در فهرست کنترل های صادراتی قرار داد و چنان محدودیت هایی وضع کرد که مانعی برای ساخت نسل آتی دیتا سنترها شد. به همین دلیل مدیر ارشد ا جرایی شرکت تراشه سازی Coherent که با پشتیبانی انویدیا فعالیت می کند، همراه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می به چین سفر کرد تا این چالش را برطرف کند.

هرچند فلز ایندیم در فهرست ممنوعیت های صادراتی چین نیست اما دو خریدار درباره افزایش سختگیری های گمرک چین بر خرید محموله های این ماده اشاره کرده اند. برای نخستین بار در سال جاری میلادی از یک خریدار اروپایی خواسته شد تا اطلاعاتی درباره مصرف کننده نهایی از جمله مقر شرکت خود را اعلام کرد.

یک خریدار در آمریکای شمالی اعلام کرد فرایند دریافت تاییدیه ها از یک به چند روز رسیده است و دلیل این امر نیز سختگیری بیشتر بر فرایند های اداری است.