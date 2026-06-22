حجتالله ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت حریم رودخانه زایندهرود و دلایل افزایش حوادث غرقشدگی در این شهرستان اظهار کرد: رودخانه زایندهرود حدود ۶۴ کیلومتر از شهرستان سامان عبور میکند و با احتساب دو ساحل، حدود ۱۲۸ کیلومتر حاشیه رودخانه در این محدوده وجود دارد، بخش عمده این سواحل توسط باغات شخصی احاطه شده و عملاً بسیاری از نقاط، فضای عمومی برای گردشگران محسوب نمیشود.
وی به طرح آزادسازی حریم رودخانهها اشاره و تصریح کرد: در سالهای ۹۷ و ۹۸ دستورالعملی صادر شد که بر اساس آن باید ۱۵ تا ۲۰ متر از بستر رودخانه آزادسازی شود، این اقدام در شهرستان سامان تقریباً بهطور کامل انجام شد، اگر باغی در حریم بود، درختان قطع نشد اما فنسها و سازهها عقبنشینی کردند.
فرماندار شهرستان سامان افزود: با این حال، آب منطقهای پس از آزادسازی اقدام به ایجاد مسیر، جاده یا پاکسازی کامل نکرد، بسیاری از کشاورزان در حاشیه رودخانه سپیدار و کبود کاشتهاند و کشاورزی سنتی ادامه دارد، بنابراین حریم آزاد شده لزوماً به فضای عمومی تبدیل نشده است.
ریاحی با اشاره به آمار حوادث ناشی از غرقشدگی بیان داشت: از زمانی که سطح آب کاهش یافته تا امروز، حتی یک مورد غرقشدگی در نقاط تحت مدیریت نداشتیم، نکته مهم این است که اکثر قربانیان غرقشدگی افراد غیر بومی هستند، مردم بومی خطرات زایندهرود را میشناسند و کمتر دچار حادثه میشوند.
وی ادامه داد: زایندهرود یکی از رودخانههای خروشان کشور است و گردابهای زیادی دارد، حتی شناگران حرفهای هم در این رودخانه دچار حادثه شدهاند، چند سال پیش فردی که خود نجاتغریق یکی از استخرهای مرکز استان بود، در همین رودخانه غرق شد.
فرماندار شهرستان سامان تأکید کرد: شنا در استخر با رودخانه و آبهای آزاد کاملاً متفاوت است، عمق نامشخص، جریانهای پنهان، بستر ناهموار و گردابها باعث میشود حتی افراد ماهر هم در معرض خطر باشند.
ریاحی ادامه داد: امور منابع آب در تمام نقاط عمومی تابلوهای هشدار نصب کرده و شنا ممنوع اعلام شده است، اما پوشش ۶۴ کیلومتر رودخانه با نیروی انسانی موجود امکانپذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: اگر باشگاهها و مجموعههای خصوصی در نقاط گردشگری مانند سامان تیمهای نجاتغریق مستقر کنند، میتواند نقش مهمی در کاهش حوادث داشته باشد.
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