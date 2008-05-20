واحدهای مسکونی شهرستانهای ایجرود و خدابنده بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمد ندرلو، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته 10 هزار و 869 واحد مسکونی با سرمایه هر واحد 30 میلیون ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفت و تاکنون نیز کل سرمایه بیمه‌شدگان به 326 میلیارد ریال رسیده است.

وی بیان داشت: در طول سال 85 با توجه به روند اجرایی طرح بسیج همگانی بیمه منازل مسکونی در هر دوره به طور میانگین 13 هزار قبض بیمه به درب منازل ارسال شد که با احتساب قبوض چند واحدی کل مشترکان تحت پوشش طرح، تعداد واحدهای یاد شده به 15 هزار و 800 واحد رسید.

ندرلو خاطرنشان کرد: صاحبان منازل قبوض پرداخت حق بیمه را به صورت دوره‌ های دو ماهه پرداخت می کنند.

کارشناس ستاد حوادث غیرمترقبه و دفتر بازسازی استان زنجان افزود: در سال 85 حداقل پوشش بیمه ‌ای 30 میلیون ریال برای هر واحد است که پوشش کل منازل شهر 474 میلیارد ریال در برابر خطرات زلزله، آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار بوده است.

ندرلو در ادامه با اشاره به اینکه عدم پرداخت حق بیمه از سوی صاحبان واحدهای مسکونی به مدت چند دوره موجب لغو قرارداد می‌شود گفت: بهتر است بیمه‌شدگان، حق بیمه خود را که همراه با فیش آب به درب منازل فرستاده می‌شود به موقع پرداخت کنند تا در صوت بروز حوادث غیرمترقبه ‌ای چون سیل، رانش و خسارات وارده بتوانند از این بیمه استفاده نمایند.

وی در ادامه از بیمه واحدهای تجاری خبر داد و عنوان کرد: در صورت توافق بیمه ‌گذاران و کارخانه ‌داران و صاحبان کارگارههای تولیدی، این واحدها نیز همانند واحدهای مسکونی تحت پوشش بیمه درخواهند آمد.