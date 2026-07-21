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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

ناهید کیانی نقره گرفت

ناهید کیانی نقره گرفت

در ادامه مبارزات روز دوم از مسابقات بین المللی کره جنوبی، ناهید کیانی به نشان نقره دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابت ها که در شهر «چانچئون» جریان دارد، در وزن ۵۷- کیلوگرم ناهید کیانی ابتدا «مالیک» از هند و سپس «هیمور» از استرالیا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

کیانی در سومین مبارزه هم ««عبدوالیووا» از ازبکستان را از پیش رو برداشت و در مرحله نیمه نهایی هم برابر «ژانگ» از چین به برتری دست یافت و به راهی دیدار نهایی شد و در نهایت با شکست دو بر صفر مقابل به «امینه دهاومی» از مراکش به مدال نقره بسنده کرد.

در همین وزن هستی محمدی تکواندوکارانی از آمریکا و چین را شکست داد و به همین مراکشی باخت و حذف شد.

تیم دختران ایران تاکنون توسط ساینا کریمی، ساغر مرادی و باران نعمتی به سه مدال برنز دست یافته و حنا زرین کمر آخرین نماینده کشورمان برای کسب مدال طلا به مصاف حریفی از چین می رود. روژان گودرزی، هستی محمدی، فرشته فتحی و فاطمه احمدی از دور رقابت ها کنار رفته اند.

کد مطلب 6867481

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