ناهید کیانی نقره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابت ها که در شهر «چانچئون» جریان دارد، در وزن ۵۷- کیلوگرم ناهید کیانی ابتدا «مالیک» از هند و سپس «هیمور» از استرالیا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

کیانی در سومین مبارزه هم ««عبدوالیووا» از ازبکستان را از پیش رو برداشت و در مرحله نیمه نهایی هم برابر «ژانگ» از چین به برتری دست یافت و به راهی دیدار نهایی شد و در نهایت با شکست دو بر صفر مقابل به «امینه دهاومی» از مراکش به مدال نقره بسنده کرد.

در همین وزن هستی محمدی تکواندوکارانی از آمریکا و چین را شکست داد و به همین مراکشی باخت و حذف شد.

تیم دختران ایران تاکنون توسط ساینا کریمی، ساغر مرادی و باران نعمتی به سه مدال برنز دست یافته و حنا زرین کمر آخرین نماینده کشورمان برای کسب مدال طلا به مصاف حریفی از چین می رود. روژان گودرزی، هستی محمدی، فرشته فتحی و فاطمه احمدی از دور رقابت ها کنار رفته اند.