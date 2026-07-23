شعرانی: آغاز سال تحصیلی آینده به‌ صورت حضوری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی عصر پنجشنبه در جریان بازدید از روند برگزاری مرحله نخست دورههای کیفیتبخشی ویژه آموزگاران دورههای اول و دوم ابتدایی و متوسطه اول، اظهار کرد: بر اساس سیاستها و تصمیم وزارت آموزش و پرورش، سال تحصیلی آینده بهصورت حضوری آغاز خواهد شد و تمامی برنامهریزیهای پروژه مهر نیز با همین رویکرد در حال انجام است.
مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر و نماینده مدیرکل در پروژه مهر شهرستان بوشهر با تأکید بر اینکه همه مدارس استان باید از هماکنون برای بازگشایی مطلوب آماده شوند، افزود: آمادهسازی فضاهای آموزشی، ساماندهی نیروی انسانی، تأمین تجهیزات، برنامهریزی آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور دانشآموزان، از مهمترین اولویتهای پروژه مهر در استان بوشهر است.
شعرانی با اشاره به برگزاری دورههای کیفیتبخشی گفت: این دورهها با هدف ارتقای شایستگیهای حرفهای معلمان و توسعه کیفیت آموزش، با محورهای «کاربرد فناوریهای نوین در آموزش (هوش مصنوعی)، روشهای فعال تدریس، مهارتهای معلمی، طرح درس و طراحی آموزشی» و با حضور ۶ مربی آموزشدیده، به همت مدیریت آموزش نیروی انسانی و با مشارکت حوزه آموزش ابتدایی، در دبستان شهید فولادی برگزار شد.
وی در بازدید از کلاسهای آموزشی، ضمن گفتوگو با مدرسان و فرهنگیان شرکتکننده، بر ضرورت توانمندسازی مستمر معلمان و بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، در ارتقای کیفیت فرایند یاددهی–یادگیری تأکید کرد و این دورهها را گامی مؤثر در آمادگی فرهنگیان برای آغاز سال تحصیلی جدید دانست.
مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در پایان از تلاش مدیریت آموزش نیروی انسانی، حوزه آموزش ابتدایی، مدرسان و عوامل اجرایی این دورهها قدردانی و ابراز امیدواری کرد با استمرار چنین برنامههایی، زمینه ارتقای کیفیت آموزش و تحقق اهداف سند تحول بنیادین بیش از پیش فراهم شود.
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