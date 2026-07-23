پلمب یک مجتمع گردشگری در تنکابن

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شکوهی در تشریح حواشی ایجادشده پیرامون انتشار کلیپی از یک مجتمع گردشگری در تنکابن اظهار کرد: حضور وی در این مجموعه صرفاً در چارچوب بازدیدهای میدانی و نظارتی از مراکز گردشگری شهرستان و همزمان با برگزاری دیدار پایانی یک رقابت فوتبال بوده و تنها چند دقیقه در دقایق پایانی مسابقه به طول انجامیده است.

وی با رد برداشت‌های مطرح‌شده در فضای مجازی افزود: ابراز خرسندی وی پس از پایان مسابقه، ارتباطی با برنامه‌های جانبی مجتمع نداشته و صرفاً به دلیل مواضع کشور اسپانیا در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ رویکردهای ضدصهیونیستی بوده است.

فرماندار تنکابن با انتقاد از انتشار کلیپ مذکور تصریح کرد: مدیریت مجتمع با تقطیع تصاویر و قرار دادن تصویر وی در کنار صحنه‌هایی از جشن و پایکوبی که در زمان دیگری ضبط شده بود، روایتی خلاف واقع از اتفاقات محل ارائه کرده است.

شکوهی ادامه داد: پس از بررسی موضوع و احراز تخلفات صورت‌گرفته، از جمله انتشار کلیپ تقطیع‌شده، استفاده غیرمجاز از تصویر فرماندار در کنار صحنه‌های مغایر با ضوابط و همچنین وقوع ناهنجاری‌ها و عدم رعایت الزامات قانونی در مجتمع، دستور پلمب این مجموعه در چارچوب قانون صادر شد.

وی با تأکید بر اینکه صیانت از ارزش‌های اسلامی، فرهنگ عفاف و حجاب و حفظ شئونات دینی از اصول مدیریت شهرستان است، خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با هنجارشکنی‌ها و تخلفات قانونی وجود ندارد و اجرای قانون بدون تبعیض دنبال خواهد شد.

فرماندار تنکابن همچنین از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست با پرهیز از انتشار اخبار ناقص و کلیپ‌های تقطیع‌شده، در جهت حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از تحریف واقعیت‌ها حرکت کنند.

وی تأکید کرد: حفظ وحدت اجتماعی و مقابله با جنگ روایت‌ها نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق، مبتنی بر واقعیت و امانت‌داری رسانه‌ای است.