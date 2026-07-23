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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

پلمب یک مجتمع گردشگری در تنکابن

پلمب یک مجتمع گردشگری در تنکابن

تنکابن - فرماندار تنکابن از پلمب یک مجتمع گردشگری به دلیل احراز تخلفات از جمله انتشار کلیپ تقطیع‌شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شکوهی در تشریح حواشی ایجادشده پیرامون انتشار کلیپی از یک مجتمع گردشگری در تنکابن اظهار کرد: حضور وی در این مجموعه صرفاً در چارچوب بازدیدهای میدانی و نظارتی از مراکز گردشگری شهرستان و همزمان با برگزاری دیدار پایانی یک رقابت فوتبال بوده و تنها چند دقیقه در دقایق پایانی مسابقه به طول انجامیده است.

وی با رد برداشت‌های مطرح‌شده در فضای مجازی افزود: ابراز خرسندی وی پس از پایان مسابقه، ارتباطی با برنامه‌های جانبی مجتمع نداشته و صرفاً به دلیل مواضع کشور اسپانیا در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ رویکردهای ضدصهیونیستی بوده است.

فرماندار تنکابن با انتقاد از انتشار کلیپ مذکور تصریح کرد: مدیریت مجتمع با تقطیع تصاویر و قرار دادن تصویر وی در کنار صحنه‌هایی از جشن و پایکوبی که در زمان دیگری ضبط شده بود، روایتی خلاف واقع از اتفاقات محل ارائه کرده است.

شکوهی ادامه داد: پس از بررسی موضوع و احراز تخلفات صورت‌گرفته، از جمله انتشار کلیپ تقطیع‌شده، استفاده غیرمجاز از تصویر فرماندار در کنار صحنه‌های مغایر با ضوابط و همچنین وقوع ناهنجاری‌ها و عدم رعایت الزامات قانونی در مجتمع، دستور پلمب این مجموعه در چارچوب قانون صادر شد.

وی با تأکید بر اینکه صیانت از ارزش‌های اسلامی، فرهنگ عفاف و حجاب و حفظ شئونات دینی از اصول مدیریت شهرستان است، خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با هنجارشکنی‌ها و تخلفات قانونی وجود ندارد و اجرای قانون بدون تبعیض دنبال خواهد شد.

فرماندار تنکابن همچنین از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست با پرهیز از انتشار اخبار ناقص و کلیپ‌های تقطیع‌شده، در جهت حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از تحریف واقعیت‌ها حرکت کنند.

وی تأکید کرد: حفظ وحدت اجتماعی و مقابله با جنگ روایت‌ها نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق، مبتنی بر واقعیت و امانت‌داری رسانه‌ای است.

کد مطلب 6897167

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