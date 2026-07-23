بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه خدمت به زائران را آغاز کرد

دکتر سعید کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز رزمایش بزرگ خدمترسانی درمانی به زائران اربعین حسینی در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: بسیجیان عضو سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه با استقرار در مواکب درمانی از ورودیهای استان تا مرز خسروی و همچنین در مسیر مرز خسروی تا کربلای معلی، خدمات درمانی و بهداشتی مورد نیاز زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را ارائه میکنند.
وی افزود: این رزمایش با حضور پزشکان عمومی، متخصصان، فوقتخصصها، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان عضو سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه آغاز شده و بار دیگر جلوهای از روحیه ایثار، همدلی و خدمت بیمنت جامعه پزشکی استان را به نمایش گذاشته است.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه امسال استقبال اعضای بسیج جامعه پزشکی برای حضور در این رزمایش کمسابقه بوده است، تصریح کرد: اعلام آمادگی گسترده پزشکان و پرستاران بسیجی برای مشارکت در خدمترسانی به زائران، بیانگر اعتقاد قلبی آنان به فرهنگ خدمت و همچنین جایگاه پیشرو بسیج جامعه پزشکی در اجرای برنامههای ملی و مذهبی است.
کیانی خاطرنشان کرد: بسیج جامعه پزشکی طی سالهای گذشته همواره در عرصههای مختلف از جمله مأموریتهای درمانی، بحرانها، حوادث و مناسبتهای بزرگ مذهبی حضوری فعال داشته و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی را یکی از افتخارات خود میداند.
وی با اشاره به آمادگی نیروهای درمانی مستقر در مرز خسروی، گفت: تنها در بیمارستان ثارالله مرز خسروی، نزدیک به ۴۰ نفر از پزشکان عمومی، متخصص و فوقتخصص عضو بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه برای ارائه خدمات درمانی به زائران اعلام آمادگی کردهاند و بر اساس برنامهریزی انجامشده، در قالب شیفتهای مختلف به زائران خدمترسانی خواهند کرد.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه تأکید کرد: حضور داوطلبانه و گسترده اعضای بسیج جامعه پزشکی در این رزمایش، نشاندهنده همدلی، روحیه جهادی و همراهی جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با برنامههای بسیج در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی است و این خدمات تا پایان عملیات بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.
کرمانشاه - رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه از آغاز رزمایش خدمترسانی درمانی به زائران اربعین با استقرار نیروهای بسیجی در مسیرهای منتهی به مرز خسروی خبر داد.
دکتر سعید کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز رزمایش بزرگ خدمترسانی درمانی به زائران اربعین حسینی در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: بسیجیان عضو سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه با استقرار در مواکب درمانی از ورودیهای استان تا مرز خسروی و همچنین در مسیر مرز خسروی تا کربلای معلی، خدمات درمانی و بهداشتی مورد نیاز زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را ارائه میکنند.
نظر شما