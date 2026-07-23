به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میرزاده اظهار کرد: خادم یاران ۱۷ استان کشور در عملیات خدمترسانی اربعین مشارکت دارند و پیشبینی میشود بیش از ۵ هزار خادم در این عملیات حضور یابند و حدود یک میلیون وعده غذایی و میانوعده میان زائران حضرت سیدالشهدا(ع)، توزیع شود.
دبیر ستاد اربعین بنیاد کرامت آستان قدس رضوی با تشریح برنامههای آستان قدس رضوی برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی افزود: مأموریت اربعین امسال در چهار محور اصلی برنامهریزی شده که نخستین محور آن، راهاندازی و استقرار مواکب امام رضا(ع) در مرزهای کشور و مسیرهای منتهی به عتبات عالیات است.
وی تصریح کرد: محور دوم، فعالیت مواکب مواصلاتی و مسیر است که با استفاده از ظرفیت کانونهای خدمت رضوی و خادم یاران استانها، مسئولیت اسکان، تغذیه و پذیرایی از زائران را در مسیرهای تردد بر عهده خواهند داشت.
میرزاده با بیان اینکه ۱۷ استان کشور در عملیات خدمترسانی اربعین مشارکت خواهند داشت، گفت: از این تعداد، هفت استان در زمره استانهای مرزی قرار دارند و با توجه به پیشبینی مسیرهای تردد زائران، آمادگی لازم برای ارائه خدمت در مرزهای مختلف کشور ایجاد شده است.
دبیر ستاد اربعین بنیاد کرامت رضوی، ادامه داد: در شرق کشور، مرز دوغارون در خراسان رضوی و مرزهای میرجاوه و ریمدان در استان سیستان و بلوچستان، در جنوب مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان، در استان ایلام مرز مهران، در استان کرمانشاه مرزهای خسروی و سومار، در استان کردستان مرز باشماق، در آذربایجان غربی مرز تمرچین و در استان آذربایجان غربی مرز بازرگان، از جمله نقاطی هستند که برنامهریزی برای ارائه خدمات به زائران در آنها انجام شده است.
وی با اشاره به فعالیت ۶۰ موکب امام رضا(ع) در ایام اربعین بیان داشت: از مجموع این مواکب، ۱۵ موکب در مرزهای کشور مستقر خواهند شد و حدود ۴۵ موکب نیز به عنوان مواکب مواصلاتی و مسیر، خدمات اسکان، تغذیه و پذیرایی را به زائران ارائه خواهند کرد.
میرزاده گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، پیشبینی میشود بیش از ۵ هزار نفر از خادمیاران و خادمان رضوی در این عملیات خدمترسانی مشارکت داشته باشند و در مجموع حدود یک میلیون وعده غذایی و میانوعده در مواکب امام رضا(ع) در ایام منتهی به اربعین حسینی میان زائران توزیع شود.
دبیر ستاد اربعین بنیاد کرامت رضوی، سومین محور برنامههای اربعین آستان قدس رضوی را فعالیت موکب و آشپزخانه مرکزی در شهر مهران عنوان کرد و گفت: همانند سنوات گذشته، موکب مرکزی آستان قدس رضوی در شهر مهران برای خدمترسانی به زائران برپا خواهد شد، با این تفاوت که امسال بخش عمده فرآیند طبخ و توزیع غذا به صورت متمرکز در آشپزخانه مرکزی انجام میشود.
وی افزود: در قالب این برنامه، پیشبینی شده است حدود ۲۵۰ هزار وعده غذایی در آشپزخانه مرکزی مهران آماده و در اختیار زائران قرار گیرد که جزئیات نهایی این برنامه پس از تکمیل فرآیند اجرایی اعلام خواهد شد.
میرزاده چهارمین محور فعالیتهای ستاد اربعین آستان قدس رضوی را اعزام کاروان خدام رضوی به کشور عراق عنوان کرد و گفت: این برنامه برای ششمین سال متوالی با هدف تکریم و تجلیل از موکبداران عراقی و تقویت پیوند و همدلی میان ملتهای ایران و عراق برگزار خواهد شد.
دبیر ستاد اربعین بنیاد کرامت رضوی، ادامه داد: اعضای کاروان خدام مشخص شدهاند، گروهبندیها انجام شده و جلسات آموزشی نیز برگزار شده است و انشاءالله در قالب این برنامه، از ۴۵۰ موکبدار عراقی تقدیر و تجلیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامه، علاوه بر قدردانی از تلاشهای موکبداران عراقی در خدمترسانی به زائران، توسعه مهر و محبت اهلبیت(ع) بهویژه امام رضا(ع) و تقویت انسجام، همدلی و پیوند عمیق میان دو ملت ایران و عراق است.
میرزاده با اشاره به فرآیند انتخاب و ساماندهی مواکب امام رضا(ع) گفت: در انتخاب مواکب، تلاش شده است ظرفیتها و استعدادهای موجود در کانونهای خدمت رضوی و خادمیاران شناسایی و به کار گرفته شود و مواکب با عنوان «موکب امام رضا(ع)»، فعالیت کنند.
دبیر ستاد اربعین بنیاد کرامت رضوی، همچنین بر اهمیت فعالیت رسانهای و تولید محتوای مرتبط با خدمترسانی مواکب تأکید کرد و گفت: در حوزه محتوایی، اقدامات لازم برای آمادهسازی محتوای مورد نیاز انجام شده است و تلاش داریم نمای بصری و محتوایی فعالیت مواکب نیز به شکل منسجم و مناسب در فضای رسانهای انعکاس پیدا کند.
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