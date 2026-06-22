تکذیب فروش صندلی پزشکی؛ پذیرش تنها از طریق کنکور سراسری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت آموزشی این دانشگاه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که پذیرش دانشجویان در تمامی دورههای آموزش رایگان و شهریهپرداز تنها از طریق شرکت در کنکور سراسری و اعلام اسامی پذیرفتهشدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور امکانپذیر است.
در این اطلاعیه تأکید شده است، هرگونه ادعا درباره پذیرش دانشجو از طریق «ظرفیت خالی»، «فروش صندلی»، «ثبتنام در پردیس دانشگاه» و عناوین مشابه، فاقد اعتبار بوده و از سوی افراد سودجو مطرح میشود.
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن تکذیب اینگونه ادعاها، از داوطلبان خواست اخبار و اطلاعیههای مربوط به پذیرش دانشجو را تنها از مراجع رسمی و معتبر پیگیری کنند.
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