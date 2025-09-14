پذیرش دانشجو خارج از ضوابط در «علوم پزشکی شهیدبهشتی» فاقد اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این دانشگاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پذیرش دانشجوی ایرانی در تمامی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و تمامی رشته‌های کارشناسی این دانشگاه صرفا از طریق آزمون سراسری و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌گیرد و هرگونه اطلاع‌رسانی در فضای مجازی و اعلام شرایط خارج از این چارچوب فاقد اعتبار است.

در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع داوطلبان، والدین و علاقه‌مندان تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌رساند، پذیرش دانشجو در تمامی رشته‌های دانشگاه تنها از طریق کنکور سراسری انجام می‌شود و این دانشگاه هیچ‌گونه پذیرش یا ثبت‌نام خارج از روند رسمی آزمون سراسری ندارد.

همچنین مبالغی که در فضای مجازی به‌عنوان هزینه تحصیل در رشته‌های مختلف منتشر می‌شود، مربوط به پردیس بین‌الملل دانشگاه است و پذیرش در پردیس بین‌الملل نیز صرفا بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری انجام می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن تأکید بر بی‌اعتباری هرگونه ادعا یا دریافت وجه خارج از چارچوب‌های رسمی، توصیه می‌کند داوطلبان صرفا به اطلاع‌رسانی‌های رسمی منتشرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه اعتماد کنند.»