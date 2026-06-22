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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

رفع تعرض ۳۱ هکتار از اراضی دولتی و بیت المال اردبیل

رفع تعرض ۳۱ هکتار از اراضی دولتی و بیت المال اردبیل

اردبیل- فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: ۳۱ هکتار از اراضی دولتی و بیت المال به ارزش یک هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان در سطح استان اردبیل طی سال گذشته رفع تعرض شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی نوظهور فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان اردبیل اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت اداره کل با هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی و اقدامات مستمر و حضور به‌موقع خود از اراضی ملی در سطح استان حفاظت می‌کنند.

وی افزود: در سال گذشته و با تلاش جمعی با انجام ۱۶ مرحله مأموریت نسبت به وقوع و رفع تصرف ۳ هکتار از اراضی دولتی و بیت‌المال به ارزش ۱۴۳ میلیارد تومان اقدام شد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: با دستور مقام قضایی و با انجام ۳۳ مرحله مأموریت توسط همکاران در یگان حفاظت از اراضی و با همراهی دستگاه‌های قضایی و انتظامی ۲۸ هکتار از اراضی دولتی با احکام قضایی به ارزش بیش از یک هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ اجرای حکم شد.

نوظهور تأکید کرد: یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان اردبیل به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت هرگونه اخبار و گزارش‌ها مردمی در راستای مقابله با هرگونه تصرف اراضی تحت پوشش بوده و از همه همشهریان خواستار مشارکت و همکاری در انتقال فوری اخبار و گزارش هستیم.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل ضمن قدردانی از اهتمام مدیرکل و معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی، فرماندهی انتظامی استان، مسئولین قضایی و دادستان مرکز استان در راستای برخورد قاطع با متعرضین به حریم زمین‌های دولتی افزود: همشهریان در تمامی شهرهای استان می‌توانند گزارش‌ها و تخلف مرتبط با زمین‌خواری، ساخت‌وسازها و تصرفات غیرقانونی در زمین‌های دولتی را از طریق شماره پیامک ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ به یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان اردبیل اطلاع دهند.

وی در ادامه با تشریح اقدامات پیشگیرانه حفاظت از اراضی تحت پوشش در سطح استان اردبیل گفت: در سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۳۱۰ مرحله گشت حفاظت از اراضی با توزیع بیش از ۱۲ هزار بروشور اطلاع‌رسانی عمومی در محدوده اراضی تحت پوشش انجام‌گرفته است.

کد مطلب 6867520

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