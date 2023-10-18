امین رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با حضور در یکی از روستاهای استان اردبیل نسبت به اجرای حکم رفع تصرف از ۶۰ هکتار از اراضی ملی اقدام کردیم.

وی تصریح کرد: زمین‌های رفع تصرف شده به ارزش تقریبی سه هزار میلیارد ریال به عنوان حقوق عمومی و بیت‌المال به دولت تحویل شد.

معاون دادستان مرکز اردبیل با تشریح دغدغه‌های موجود در صیانت از حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: اجرای احکام پرونده‌های قضائی مربوطه در اردبیل با قاطعیت هر چه تمام اجرا می‌شود و در حراست از حقوق عمومی هیچ مماشاتی وجود ندارد.

رنجبر همچنین به دستگاه‌های اجرایی تذکر داد در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از حقوق بیت‌المال به وظایف ذاتی و قانونی خود عمل کرده و اقدامات پیشگیرانه به موقع داشته باشند.

معاون دادستان مرکز استان تاکید کرد: در این راستا و در صورت احراز هرگونه اهمال یا سهل‌انگاری در بخش‌های مختلف مدیریتی و ترک فعل در انجام وظایف، برخورد قانونی خواهد شد.