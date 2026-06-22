به گزارش خبرنگار مهر، سید خدادوست موسوی صبح دوشنبه در نشست شورای سالمندان کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست اظهار کرد: سالمندان و بازنشستگان بخشی از سرمایه اجتماعی جامعه هستند و همانگونه که در دورههای مختلف زندگی مورد توجه قرار میگیرند، در دوران سالمندی نیز باید حمایتهای لازم از آنها صورت گیرد.
وی افزود: تصمیماتی که امروز در حوزه سالمندان گرفته میشود در واقع برای آینده همه ما است، چرا که همه افراد جامعه در مسیر ورود به دوران سالمندی قرار دارند و لازم است زیرساختها و برنامههای حمایتی از هماکنون پیشبینی شود.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مصوبات شورای سالمندان گفت: پیشنهاد میشود پیش از برگزاری جلسات اصلی شورا، نشستهای کارشناسی برگزار شود تا میزان اجرای مصوبات گذشته و وظایف دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برخی دستگاههایی که برای آنها تکالیفی تعریف شده در جلسات حضور ندارند یا گزارش عملکردی ارائه نمیکنند، تصریح کرد: لازم است مصوبات و وظایف دستگاهها پیش از برگزاری جلسات به آنها ابلاغ شود تا با آمادگی کامل در نشستها حضور یافته و گزارش اقدامات خود را ارائه دهند.
موسوی مهمترین دغدغه سالمندان و بازنشستگان را مشکلات بیمه درمانی دانست و اظهار کرد: سازمانهای بیمهگر سقفهای محدودی برای خدمات درمانی سالمندان و بازنشستگان تعریف کردهاند که پاسخگوی نیازهای پزشکی این قشر نیست و این موضوع فشار مالی قابل توجهی را به آنان تحمیل میکند.
وی خواستار توجه ویژه بیمهها به نیازهای درمانی سالمندان شد و افزود: با توجه به شرایط جسمی و افزایش نیازهای درمانی در این دوره سنی، ضروری است پوششهای بیمهای متناسب با نیازهای آنان بازنگری و تقویت شود.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده درباره خدمات و مراکز مرتبط با سالمندان تأکید کرد و گفت: اگرچه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده، اما بسیاری از سالمندان هنوز از خدمات و امکانات موجود آگاهی کافی ندارند و لازم است از طریق رسانهها، صدا و سیما و تبلیغات محیطی اطلاعرسانی مؤثرتری صورت گیرد.
وی برگزاری منظم جلسات شورای سالمندان در شهرستانها را نیز ضروری دانست و افزود: گزارشهای دریافتی نشان میدهد که برگزاری این جلسات در برخی شهرستانها کمرنگ است و توجه بیشتر فرمانداریها و دستگاههای متولی میتواند به رفع مشکلات سالمندان و اجرای بهتر برنامهها کمک کند.
موسوی در پایان خواستار پیگیری مستمر مصوبات شورای سالمندان شد و گفت: اجرای دقیق مصوبات و ارائه گزارش عملکرد دستگاهها میتواند به اثربخشی بیشتر این جلسات و بهبود وضعیت سالمندان در استان منجر شود.
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