۱۹۵۰۷ بازنشسته خراسان جنوبی از بیمه تکمیلی برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حاجی آبادی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته سالمند اظهار کرد: در حال حاضر از تعداد ۱۲ هزار و ۵۹ بازنشسته استان یک سوم در مرحله سالمندی هستند که باید اقدامات خوبی برای آن‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هشت درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند، بیان کرد: با ادامه این روند در ۱۰ سال آینده این میزان به ۱۲ درصد خواهد رسید.

رئیس سازمان بازنشستگی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید قدم‌های بیشتری برای سالمندان برداشته شود، عنوان داشت: هم اکنون در تمامی دستگاه‌ها پستی به نام کارشناس جوانان داریم و نیاز است که کار‌شناس سالمندان نیز در تمامی دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم.

حاجی آبادی انتقاد کرد: تاکنون مصوبات زیادی در حوزه سالمندی داشته‌ایم اما باید مقدماتی چیده شود که این مصوبات حالت اجرایی پیدا کنند.

وی ادامه داد: در این راستا باید شهرداری موظف شود که پارک خاص و سالن شنا خاص سالمند را راه اندازی کند.

رئیس سازمان بازنشستگی خراسان جنوبی بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه تکریم بازنشستگان تاکید کرد و گفت: ائمه جماعات باید در مساجد و نماز جمعه برای اکرام بازنشستگان فرهنگ سازی کنند.

تمامی معوقات و بدهی بازشستگان در سال ۹۳ پرداخت شد

حاجی آبادی اضافه کرد: در حال حاضر در کشور‌های توسعه یافته سالمندان با حکم بازشستگی می‌توانند در شهرهای ساحلی سکونت پیدا کنند اما در کشور ما هیچ اقدامی برای سالمندان صورت نگرفته است.

وی، دوران سالمندی را شروع مشکلات افراد عنوان کرد و افزود: سالمندان با مشکلات زیادی از جمله بیماری، ازدوتج فرزندان و... روبه رو هستند که باید مسئولان برای این دغدغه‌ها برنامه ریزی کنند.

رئیس سازمان بازنشستگی خراسان جنوبی با بیان اینکه این سازمان تاکنون یک ریال بدهی به بازنشستگان ندارد، بیان داشت: تمامی معوقات و بدهی بازشستگان در شهریور ماه ۹۳ پرداخت شده است و معوقاتی هم بوده مربوط به قانون خدمات کشوری بوده و مابقی نیز مربوط به دستگاه‌های اجرایی است.

به گفته وی علاوه بر بهره‌مندی بازنشستگان از بیمه سلامت در حال حاضر ۱۹ هزار و ۵۰۷ نفر از این افراد از خدمات بیمه تکمیلی برخوردار هستند.

بهره‌مندی ۳۴ هزار و ۴۴۸ سالمند از خدمات کمیته امداد استان

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد خراسان جنوبی نیز در این نشست با بیان اینکه دوره سالمندی دوره‌ای است که دیر یا زود به سراغ همه ما خواهد آمد، اظهار کرد: از این رو تکریم سالمند وظیفه‌ای است که بردوش آحاد جامعه است.

علی اکبر نخعی بیان کرد: به منظور تکریم سالمندان یک هفته مختص آن در تقویم دیده شده اما تکریم سالمندان باید در تمامی طول سال و در تمامی نشل‌ها وجود داشته باشد.

وی از بهره‌مندی ۳۴ هزار و ۴۴۸ سالمند از خدمات کمیته امداد استان خبر داد و افزود: این میزان ۴۸ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد خراسان جنوبی با انتقاد از اینکه خدمات ارائه شده در حد نیاز سالمندان نیست، بیان داشت: مشکلات درمانی، معیشتی و مسکن یکی از مشکلات اصلی سالمندان است که برنامه‌های کافی در این حوزه وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه وضعیت سالمندان روستایی به مراتب بد‌تر از سالمندان شهری بوده چراکه سطح دسترسی آن‌ها به مراکز بهداشتی و پزشکی کمتر است، عنوان داشت: علاوه بر این در چند ساله اخیر به علت اتفاقات ناخوشایند از قبیل خشکسالی‌ها جمعیت مولد و جوان از روستا‌ها خارج شده‌اند و جمعیت سالنمند به تنهایی در روستا‌ها ساکن هستند.