۲۹ هزار سالمند در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی رضا موسوی‌امجد پیش از ظهر یکشنبه درنشست شورای سالمندان استان افزود: در ارائه این آما سن ۷۰ سال به عنوان سن سالمندی تعیین شده است در صورتی که بنا به برخی شرایط، سن سالمندی در استان ما به ویژه در مناطق روستایی حدود ۶۰ سال است.

وی بیان کرد: جامعه استان ما به لحاظ وجود برخی خرده فرهنگ ها منزلت و جایگاه خاصی برای سالمندان رعایت می کردند ولی در سال های اخیر راه اندازی خانه سالمندان زنگ خطری را برای همه متولیان به صدا در آورده است.

موسوی امجد بیشترین مشکلات سالمندان استان را مسائل بهداشتی و بیمه ای دانست و بر راه اندازی سرای کلنیک های تخصصی ویژه سالمندان در استان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: تشکیل بانک اطلاعاتی از سالمندان استان و تدوین برنامه ای برای حل مشکلات آنها در زمینه های مختلف نیز در دستور کار بهزیستی استان قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی استان از تشکیل شورای سالمندان در سطح شهرستان ها خبرداد و اظهار داشت: ماهیانه اجرای مصوبات شورای سالمندان به صورت عملیاتی و جامع پیگیری می شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت: باید یه سمتی حرکت کنیم که جایگاه و ارزش سالمندان برای آحاد مختلف جامعه تبیین شود.

حجت الاسلام سید علی فتح میرمحمدی افزود: سالمندان بسیاری از مسائل روحی و روانی دوران سالمندی رنج می برند که باید به تناسب و بر اساس وظیفه هر دستگاه برای حل آن ها برنامه ریزی شود.

وی بیان کرد: آگاهی بخشی در زمینه مسائل و مشکلات سالمندان باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و در اجرای مصوبات با جدیت بیشتری انجام شود.

میرمحمدی بر برگزاری مستمر نشست های شورای سالمندان تاکید کرد و اظهار داشت: راه اندازی تورهای تفریحی و گردشگری برای سالمندان می تواند در افزایش روحیه آنان موثر باشد.

وی همچنین بر تلاش دستگاههای فرهنگی و امامان جمعه و جماعات در راستای ترویج حفظ منزلت سالمندان تاکید کرد.