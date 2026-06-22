توسعه خدمات حمایتی سالمندان در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی صبح دوشنبه در جلسه شورای سالمندان استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر پیگیری مصوبات این شورا اظهار کرد: مصوبات جلسات گذشته که هنوز اجرایی نشدهاند باید به صورت مجدد به دستگاههای مربوطه ابلاغ و روند اجرای آنها با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به جایگاه جوانان و سالمندان در فرآیند توسعه افزود: در نظام برنامهریزی، نیروی انسانی مهمترین محور توسعه محسوب میشود و در این میان جوانان به دلیل انگیزه و توانمندی بالا و سالمندان و بازنشستگان به واسطه تجربیات ارزشمند خود، نقش مهمی در پیشرفت جامعه ایفا میکنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: سالمندان سرمایههای انسانی ارزشمندی هستند و باید از ظرفیت و تجربیات آنها در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای مختلف استان استفاده شود.
وی بر اجرای برنامههای ورزشی ویژه سالمندان تأکید کرد و گفت: صندوق بازنشستگی و ادارهکل ورزش و جوانان باید به صورت مشترک زمینه برگزاری برنامههای ورزش صبحگاهی را برای سالمندان فراهم کنند، همچنین در صورت نیاز، شهرداری نسبت به تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز در فضاهای پیشبینیشده اقدام کند.
محمدی از برنامهریزی برای برگزاری نشستهای مستقیم با سالمندان در شهرستانهای استان خبر داد و بیان کرد: حداقل سه نشست شهرستانی با حضور سالمندان برگزار خواهد شد تا دغدغهها، مطالبات و دیدگاههای آنان به صورت مستقیم شنیده شود.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و مهارتآموزی در دوران سالمندی تصریح کرد: ادارهکل آموزش فنی و حرفهای با همکاری ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه آموزش مهارتهای مورد علاقه سالمندان و بازنشستگان را فراهم کند تا ضمن افزایش نشاط اجتماعی، زمینه مشارکت فعالتر آنان در جامعه فراهم شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین مناسبسازی معابر و پیادهروها را از دیگر مطالبات مهم سالمندان عنوان کرد و گفت: این موضوع باید به عنوان یکی از مصوبات شورا در دستور کار دستگاههای اجرایی و شهرداریها قرار گیرد تا شرایط تردد سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی تسهیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای خدمات درمانی به سالمندان افزود: مراکز درمانی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، بیمه سلامت و سایر نهادهای مرتبط باید با حساسیت بیشتری نسبت به ارائه خدمات، انجام غربالگریها و حمایتهای درمانی مورد نیاز سالمندان اقدام کنند.
محمدی همچنین از فرمانداریها خواست جلسات شورای سالمندان را به صورت منظم در شهرستانها برگزار کرده و گزارش اقدامات خود را به ادارهکل بهزیستی استان ارائه دهند.
وی بر ضرورت توجه به برنامههای فرهنگی و نشاطآفرین برای سالمندان تأکید کرد و گفت: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان، گروههای نمایشی و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری، زمینه افزایش نشاط و ارتقای روحیه سالمندان در مراکز روزانه و شبانهروزی را فراهم کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با قدردانی از دستگاههای عضو شورای سالمندان اضافه کرد: همه ما در آینده مسیر سالمندی را طی خواهیم کرد و ضروری است از امروز با برنامهریزی، فرهنگسازی و ایجاد زیرساختهای لازم، شرایط مناسبی برای زندگی سالمندان فراهم کنیم.
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