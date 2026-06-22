آغاز خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرایند تضمینی گندم از ۲۲ خرداد ماه سالجاری وکلزا از۲۴ خرداد آغاز شده که مرکز خرید گندم شرکت تعاونی روستایی احمد آباد نیز امسال هم مانند سالهای گذشته آماده خدمت رسانی به کشاورزان می باشد.

مدیر تعاون روستایی استان البرز اظهار کرد : خرید تضمینی گندم به میزان ۲۸۰۰ تن و کلزا به میزان ۲۵۰ تن از کشاورزان تاکنون خریداری شده است.

وی گفت: همچنین میانگین قیمت خرید گندم از کشاورزان در سالجاری هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است که با توجه به کیفیت و افت گندم متغییر خواهد بود.

مصدقی در ادامه با اشاره به چشم اندازی تولید در سال جاری گفت : بر اساس پیش بینی های کارشناسی ، انتظار می رود امسال در مجموع حدود ۲۵ هزار تن گندم در سطح استان برداشت شود.

وی ادامه داد : شبکه تعاون روستایی البرز در سالهای اخیر با هدف حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان ، با امکانات موجود در شرکت تعاونی روستایی احمد آباد ، خرید تضمینی گندم را به شیوه ای کارآمد و موثر انجام خواهد داد.

مدیر تعاون روستایی البرز با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی، خرید تضمینی را نشان‌دهنده تعهد دولت به کشاورزان دانست و گفت: در شرایطی که کشاورزان با چالش‌های زیادی در فروش محصولات خود مواجه هستند، حمایت از خرید برخی محصولات زراعی و باغی به شکل تضمینی و توافقی از اولویت‌های ماست.

مصدقی در ادامه به آمار سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، ۹۰۰۰ تن گندم از کشاورزان البرز توسط شرکت تعاونی روستایی احمد آباد خریداری شد، که نشان‌دهنده توانمندی و همکاری مؤثر این شبکه در حمایت از تولیدکنندگان است.