خرید تضمینی گندم در مناطق معتدل کرمانشاه آغاز شد

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با پایان برداشت و خرید تضمینی گندم در مناطق گرمسیری استان، عملیات خرید این محصول راهبردی در مناطق معتدل از طریق کمیسیون‌های خرید وابسته به شبکه تعاون روستایی آغاز شده است.

وی افزود: مراکز خرید گندم در شهرستان‌های کنگاور، صحنه و اسلام‌آباد غرب هم‌اکنون فعال هستند و از امروز نیز مراکز خرید در سایر شهرستان‌ها از جمله کرمانشاه و روانسر فعالیت خود را آغاز می‌کنند تا کشاورزان بتوانند محصول خود را بدون وقفه تحویل دهند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به میزان خرید محصولات کشاورزی تاکنون، تصریح کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۱۰۰ تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده و همچنین خرید سه هزار و ۲۰۰ تن دانه روغنی کلزا و ۲۶ تن کاملینا نیز انجام گرفته است.

صفایی ادامه داد: مراکز خرید شبکه تعاون روستایی تا پایان فصل برداشت، خرید تضمینی مازاد بر نیاز کشاورزان در محصولات گندم، کلزا و کاملینا را ادامه خواهند داد و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به بهره‌برداران اندیشیده شده است.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: این سیاست نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان، پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور دارد و تلاش می‌کنیم با فراهم کردن سازوکارهای مناسب، عملیات خرید محصولات کشاورزی با سرعت، دقت و سهولت بیشتری برای کشاورزان انجام شود.