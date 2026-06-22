به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در دیدار با فرمانده انتظامی لرستان به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه ضمن قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای مجموعه انتظامی استان، اظهار داشت: نقش نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی، حفظ آرامش جامعه و پیشگیری از وقوع جرائم، نقشی بیبدیل و اثرگذار است و این تلاشها در کنار اقدامات دستگاه قضایی، زمینهساز ارتقای اعتماد عمومی و تحقق عدالت در جامعه خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه مهم قوه قضائیه در پاسداری از حقوق عامه و صیانت از آزادیهای مشروع، افزود: هفته قوه قضائیه فرصتی مغتنم برای تبیین خدمات و دستاوردهای مجموعه قضایی و یادآوری رسالت خطیر این نهاد در مسیر اجرای عدالت، حمایت از حقوق مردم و مقابله با هرگونه فساد و ناامنی است.
رئیسکل دادگستری لرستان، ادامه داد: خوشبختانه در استان لرستان، همدلی و همکاری مطلوبی میان مجموعه دادگستری و فرماندهی انتظامی وجود دارد و این تعامل سازنده، در بسیاری از پروندهها و موضوعات اجتماعی و امنیتی، نتایج مثبت و قابلتوجهی به همراه داشته است.
حجتالاسلام شهواری، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول هستیم تا بتوانیم با اتخاذ رویکردی علمی، جهادی و مردمی، زمینههای کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش احساس امنیت در جامعه را فراهم کنیم.
وی با قدردانی از حضور فرمانده انتظامی استان، ابراز امیدواری کرد: این تعامل و همراهی ارزشمند، همچنان باقوت و جدیت ادامه یابد و شاهد خدمترسانی مؤثرتر و بهتر به مردم شریف استان لرستان باشیم.
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