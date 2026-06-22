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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

پرونده اموال همکاران رژیم صهیونیستی در گلستان در دست رسیدگی است

پرونده اموال همکاران رژیم صهیونیستی در گلستان در دست رسیدگی است

گرگان-دادستان مرکز گلستان گفت: پرونده افراد متهم به همکاری مستقیم و غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی در دادسرای مرکز استان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رزاقی‌نژاد صبح دوشنبه در نشست خبری اعضای شورای قضایی گلستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای انقلاب اسلامی، به تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات دادستانی مرکز استان پرداخت.

وی با اشاره به تغییر دادستان‌های هشت حوزه قضایی استان در خردادماه سال جاری اظهار کرد: این جابه‌جایی‌ها با موافقت رئیس کل دادگستری گلستان و ابلاغ رئیس قوه قضاییه، با هدف چابک‌سازی دادسراها انجام شد و پس از آن اقدامات مؤثری در حوزه‌های مختلف قضایی شکل گرفته است.

دادستان مرکز گلستان افزود: یکی از برنامه‌های جدی دادستانی، نظارت مستمر بر عملکرد دادستان‌ها و مقامات قضایی از حیث اجرای دقیق وظایف قانونی و حسن اجرای آرای کیفری است که در همین راستا به صورت هفتگی نظارت‌های میدانی و تخصصی در دادسراهای شهرستان‌های استان انجام می‌شود.

رزاقی‌نژاد با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زندان‌ها گفت: در طول جنگ تحمیلی سوم برای مدیریت وضعیت زندان‌ها از ظرفیت‌هایی مانند جلب رضایت شاکیان، اعطای مرخصی به محکومان و استفاده از پابند الکترونیکی برای کاهش جمعیت کیفری استفاده شد که با همکاری اداره‌کل زندان‌ها، هیچ‌گونه چالش خاصی در زندان‌های استان به وجود نیامد.

وی ادامه داد: علاوه بر اقدامات مدیریتی، فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، قرآنی و اشتغال‌زایی زندانیان نیز به صورت مستمر دنبال می‌شود تا زمینه اصلاح و بازگشت آنان به جامعه فراهم شود.

دادستان مرکز گلستان با تأکید بر حمایت از خانواده زندانیان اظهار کرد: انجمن حمایت از زندانیان که ریاست آن بر عهده دادستان است، با بهره‌گیری از ظرفیت خیران خدمات گسترده‌ای ارائه کرده است.

وی افزود: سال گذشته ۷۰ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی به مبلغ دو میلیارد تومان به خانواده زندانیان پرداخت شد، ۴۰۰ دوره آموزشی برگزار و سه هزار و  ۵۰۰ بسته معیشتی به ارزش پنج میلیارد تومان میان این خانواده‌ها توزیع شد.

رزاقی‌نژاد ادامه داد: همچنین ۶۵ قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، پنکه و جهیزیه، کمک‌هزینه تحصیلی برای ۶۰۰ دانش‌آموز، اهدای ۴۵۰ بسته نوشت‌افزار به ارزش ۵۴۰ میلیون تومان، ۷۲ فقره کمک ودیعه مسکن، مرمت و بازسازی ۲۷ منزل و ارائه ۱۸۰ مورد خدمات درمانی و بهداشتی از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه امنیت گفت: در سایه وحدت جامعه اطلاعاتی و حضور یکپارچه مردم، توطئه‌های دشمنان خنثی شد و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اغتشاشگران و عوامل خودفروخته دشمن با سرعت، دقت، رعایت قانون و حفظ حقوق افراد در دادسراهای استان انجام گرفت.

دادستان مرکز گلستان همچنین از استفاده از ظرفیت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم خبر داد و گفت: پرونده افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تقویت، تحکیم یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی نقش داشته‌اند، با دریافت گزارش‌های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در دادسرای مرکز استان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و پس از تکمیل، برای رسیدگی و مصادره اموال به دادگاه ارسال خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل کارگروه رصد ارزاق عمومی اشاره کرد و افزود: با حضور میدانی دادستان‌ها، بر عرضه کالاهای اساسی، جلوگیری از احتکار و مقابله با کم‌فروشی نظارت مستمر انجام شده و در این راستا جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی برگزار و دستور بازرسی از انبارها صادر شده است.

رزاقی‌نژاد خاطرنشان کرد: اگرچه مواردی از احتکار کشف شد، اما به دلیل عمده نبودن تخلفات، پرونده‌ها برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات عرضه مرغ و قیمت مرغ گرم در بازار استان گفت: با تشکیل جلسه مشترک با دستگاه‌های متولی تنظیم بازار و تصویب راهکارهای لازم، اقدامات اجرایی انجام شد که نتایج مثبت آن در بازار قابل مشاهده بوده و بخش قابل توجهی از این مشکل برطرف شده است.

کد مطلب 6867615

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