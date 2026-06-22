پرونده اموال همکاران رژیم صهیونیستی در گلستان در دست رسیدگی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رزاقینژاد صبح دوشنبه در نشست خبری اعضای شورای قضایی گلستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و شهدای انقلاب اسلامی، به تشریح مهمترین برنامهها و اقدامات دادستانی مرکز استان پرداخت.
وی با اشاره به تغییر دادستانهای هشت حوزه قضایی استان در خردادماه سال جاری اظهار کرد: این جابهجاییها با موافقت رئیس کل دادگستری گلستان و ابلاغ رئیس قوه قضاییه، با هدف چابکسازی دادسراها انجام شد و پس از آن اقدامات مؤثری در حوزههای مختلف قضایی شکل گرفته است.
دادستان مرکز گلستان افزود: یکی از برنامههای جدی دادستانی، نظارت مستمر بر عملکرد دادستانها و مقامات قضایی از حیث اجرای دقیق وظایف قانونی و حسن اجرای آرای کیفری است که در همین راستا به صورت هفتگی نظارتهای میدانی و تخصصی در دادسراهای شهرستانهای استان انجام میشود.
رزاقینژاد با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زندانها گفت: در طول جنگ تحمیلی سوم برای مدیریت وضعیت زندانها از ظرفیتهایی مانند جلب رضایت شاکیان، اعطای مرخصی به محکومان و استفاده از پابند الکترونیکی برای کاهش جمعیت کیفری استفاده شد که با همکاری ادارهکل زندانها، هیچگونه چالش خاصی در زندانهای استان به وجود نیامد.
وی ادامه داد: علاوه بر اقدامات مدیریتی، فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، قرآنی و اشتغالزایی زندانیان نیز به صورت مستمر دنبال میشود تا زمینه اصلاح و بازگشت آنان به جامعه فراهم شود.
دادستان مرکز گلستان با تأکید بر حمایت از خانواده زندانیان اظهار کرد: انجمن حمایت از زندانیان که ریاست آن بر عهده دادستان است، با بهرهگیری از ظرفیت خیران خدمات گستردهای ارائه کرده است.
وی افزود: سال گذشته ۷۰ فقره تسهیلات اشتغالزایی به مبلغ دو میلیارد تومان به خانواده زندانیان پرداخت شد، ۴۰۰ دوره آموزشی برگزار و سه هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی به ارزش پنج میلیارد تومان میان این خانوادهها توزیع شد.
رزاقینژاد ادامه داد: همچنین ۶۵ قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، پنکه و جهیزیه، کمکهزینه تحصیلی برای ۶۰۰ دانشآموز، اهدای ۴۵۰ بسته نوشتافزار به ارزش ۵۴۰ میلیون تومان، ۷۲ فقره کمک ودیعه مسکن، مرمت و بازسازی ۲۷ منزل و ارائه ۱۸۰ مورد خدمات درمانی و بهداشتی از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه امنیت گفت: در سایه وحدت جامعه اطلاعاتی و حضور یکپارچه مردم، توطئههای دشمنان خنثی شد و رسیدگی به پروندههای مرتبط با اغتشاشگران و عوامل خودفروخته دشمن با سرعت، دقت، رعایت قانون و حفظ حقوق افراد در دادسراهای استان انجام گرفت.
دادستان مرکز گلستان همچنین از استفاده از ظرفیت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم خبر داد و گفت: پرونده افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تقویت، تحکیم یا مشروعیتبخشی به رژیم صهیونیستی نقش داشتهاند، با دریافت گزارشهای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در دادسرای مرکز استان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و پس از تکمیل، برای رسیدگی و مصادره اموال به دادگاه ارسال خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل کارگروه رصد ارزاق عمومی اشاره کرد و افزود: با حضور میدانی دادستانها، بر عرضه کالاهای اساسی، جلوگیری از احتکار و مقابله با کمفروشی نظارت مستمر انجام شده و در این راستا جلسات متعددی با دستگاههای اجرایی برگزار و دستور بازرسی از انبارها صادر شده است.
رزاقینژاد خاطرنشان کرد: اگرچه مواردی از احتکار کشف شد، اما به دلیل عمده نبودن تخلفات، پروندهها برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی همچنین با اشاره به مشکلات عرضه مرغ و قیمت مرغ گرم در بازار استان گفت: با تشکیل جلسه مشترک با دستگاههای متولی تنظیم بازار و تصویب راهکارهای لازم، اقدامات اجرایی انجام شد که نتایج مثبت آن در بازار قابل مشاهده بوده و بخش قابل توجهی از این مشکل برطرف شده است.
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