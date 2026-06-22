به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم حبیبی‌پور اظهار کرد: در جریان برنامه‌های پایش و رصد حیات وحش منطقه و با استفاده از دوربین‌های تله‌ای نصب‌ ده در زیستگاه‌های مستعد، تصویر خرس قهوه‌ای در جنگل باغ شادی خاتم یزد برای نخستین بار ثبت شده است.

وی ادامه داد: مشاهده و ثبت این گونه ارزشمند، اهمیت حفاظتی منطقه باغ‌ شادی را بیش از پیش نمایان کرده و بیانگر وجود شرایط مناسب زیستگاهی برای حضور گونه‌های شاخص حیات وحش در این منطقه است.

حبیبی‌پور با اشاره به این که خرس قهوه‌ای از گونه‌های شاخص و چتر حیات وحش کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: حضور این گونه در یک زیستگاه، نشان‌دهنده پویایی اکوسیستم، امنیت نسبی زیستگاه و وجود منابع غذایی و پناهگاهی مناسب است.

معاون محیط زیست طبیعی استان تصریح کرد: منطقه حفاظت‌ شده باغ‌ شادی به دلیل برخورداری از زیستگاه‌های کوهستانی، جنگلی و تنوع مناسب پوشش گیاهی، ظرفیت بالایی برای حمایت از گونه‌های مختلف جانوری دارد و ثبت حضور خرس قهوه‌ای، اهمیت حفاظت از این منطقه را دوچندان می‌کند.

وی تأکید کرد: حفاظت مؤثر از زیستگاه‌های طبیعی بدون مشارکت جوامع محلی و همکاری دوستداران محیط زیست امکان‌پذیر نیست و امیدواریم با تداوم اقدامات حفاظتی و مشارکت عمومی، شاهد حفظ و تقویت جمعیت گونه‌های ارزشمند حیات وحش در استان باشیم.

حبیبی‌پور خاطرنشان کرد: خرس قهوه‌ای یکی از بزرگ‌ترین پستانداران گوشتخوار کشور محسوب می‌شود که جمعیت آن در بسیاری از زیستگاه‌های ایران با تهدیدهایی نظیر تخریب زیستگاه، کمبود منابع غذایی و تعارضات انسانی مواجه است.

این مسئول همچنین یادآور شد: جنگل باغ‌شادی خاتم که در منتهی‌الیه جنگل‌های زاگرسی قرار دارد، تنها زیستگاه خرس قهوه‌ای در استان یزد است و پیش‌تر بارها این گونه توسط محیط‌بانان مشاهده و حتی آثار و نمایه‌های حضور مادر و توله نیز ثبت شده بود، اما تاکنون موفق به تصویربرداری از آن نشده بودند.