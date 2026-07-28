به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جهش از ثبت تصاویر سه قلاده خرس قهوهای در ارتفاعات جنگلهای هیرکانی این شهرستان با استفاده از دوربینهای تلهای خبر داد و اظهار کرد: در ادامه برنامههای پایش مستمر حیاتوحش و با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تصاویر سه قلاده خرس قهوهای در مقاطع زمانی مختلف توسط دوربینهای تلهای نصبشده در ارتفاعات جنگلهای هیرکانی شهرستان لنگرود ثبت و مستندسازی شده است.
جهش با بیان اینکه خرس قهوهای از گونههای شاخص و ارزشمند حیاتوحش کشور به شمار میرود، افزود: ثبت این تصاویر، نشاندهنده ظرفیت زیستگاهی مناسب، پویایی اکولوژیکی و اهمیت جنگلهای هیرکانی شهرستان لنگرود در حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی از جمعیت گونههای ارزشمند حیاتوحش است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود با اشاره به نقش فناوریهای نوین در حفاظت از گونههای جانوری تصریح کرد: استفاده از دوربینهای تلهای، یکی از مؤثرترین روشهای پایش غیرمداخلهای حیاتوحش است که بدون ایجاد کمترین مزاحمت برای جانوران، اطلاعات ارزشمندی از حضور، پراکنش، رفتار و وضعیت گونههای مختلف را در اختیار کارشناسان قرار میدهد.
وی ادامه داد: دادههای حاصل از دوربینهای تلهای، نقش مهمی در برنامهریزیهای حفاظتی، شناسایی زیستگاههای حساس و ارزیابی وضعیت گونههای شاخص ایفا میکند و استفاده از این فناوری در مناطق مستعد شهرستان لنگرود با هدف ارتقای سطح حفاظت از تنوع زیستی ادامه خواهد داشت.
جهش در پایان ضمن قدردانی از تلاش محیطبانان و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود، از شهروندان، طبیعتگردان و جوامع محلی خواست با رعایت اصول حفاظت از محیط زیست، از هرگونه ایجاد مزاحمت برای حیاتوحش، تخریب زیستگاهها و ورود غیرضروری به مناطق حساس خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.
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