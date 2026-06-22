به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی صبح دوشنبه در اجلاسیه نماز که فعالان عرصه تعلیم و تربیت در سالن جلسات آموزش و پرورش شهرستان دیّر برگزار شد، با اشاره به توطئههای فرهنگی دشمن اظهار داشت: یکی از محورهای عملیات روانی دشمن، تلاش برای استحاله شعارها و بهرهبرداری معکوس از مقدسات مسلمانان است؛ بنابراین تبیین درست مفاهیم دینی و صیانت از جایگاه نماز و منبر، یک ضرورت اجتنابناپذیر در شرایط کنونی است.
امام جمعه دیّر با تبیین کارکردهای روانشناختی نماز، آرامش را گمشده بشر امروز خواند و تصریح کرد: گاهی اوقات اضطرابهای افراد ناشی از ترس از دشمن، تنگناهای معیشتی و فشارهای روانی است که توسل به درگاه خداوند میتواند مایه آرامش دلها، تقویت امید اجتماعی و افزایش تابآوری در برابر دشواریها باشد.
وی افزود: ذکر اللهاکبر نه تنها یک شعار، بلکه منبعی برای تقویت تابآوری و امیدبخشی به جامعه است؛ همانطور که ایستادگی ملت ایران در مقاطع حساس، ریشه در همین باور عمیق به قدرت لایزال الهی دارد.
لزوم تغییر رویکرد درخصوص ترویج نماز
امام جمعه دیّر بر لزوم تغییر رویکرد درخصوص ترویج نماز از توصیه زبانی به الگوسازی رفتاری تأکید کرد و افزود: پژوهشها نشان میدهد جذابیت محیطی نمازخانههای مدارس و آشنایی با فلسفه اسرار نماز، نقش بهسزایی در جذب دانشآموزان به نماز دارد؛ اما تأثیرگذارتر از آن، پایبندی عملی کادر آموزشی است.
حسینی خاطرنشان کرد: نمیتوان از دانشآموز انتظار رعایت حجاب و تقید به نماز داشت، در حالی که الگوی رفتاریِ او در مدرسه خود به این آموزهها پایبند نیست. حضور فعال و مشتاقانه مدیران، معلمان و کارکنان در نماز جماعت مدارس، تعیینکنندهترین عامل در تشویق نسل جوان به سمت معنویت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نماز را راهکاری کلیدی برای مقابله با چالشهایی نظیر اعتیاد و ناهنجاریهای اخلاقی دانست و گفت: اگر نماز با تمام مقدمات و آداب آن در جامعه احیا شود، مسیر زندگی نسل جوان به سمت سلامت اخلاقی تغییر خواهد یافت.
امام جمعه دیّر با تاکید بر اینکه قیام حسینی برای احیای ارزشهای اسلامی مانند نماز بود، خاطرنشان کرد: مشکل امروز ما ترک نماز یا اقامه نماز بدون حضور قلب است؛ در حالی که نمازِ متصل به اخلاق و دوری از گناه، جامعه را در برابر نفوذ فرهنگی بیمه میکند.
وی بر اهمیت تولید محتوا و استفاده از ظرفیتهای فکری تأکید کرد و افزود: روحانیت و ائمه جمعه موظفاند فلسفه احکام را با زبانی نو تبیین کنند. همچنین بهرهگیری از منابع معتبر، نظیر آثار حجتالاسلام قرائتی و تبدیل آنها به محتوای بصری (تابلو و تراکت) در مدارس، میتواند گامی مؤثر در جهت نهادینهسازی فرهنگ نماز و پیوند عمیقتر دانشآموزان با معارف دینی باشد.
مطالبهگریِ برای تحقق شروطِ تعیینشده
حسینی درباره مسایل روز جامعه با نقد رویکردهای مبتنی بر خوشبینی به نهادهای بینالمللی اظهار کرد: تکیه بر شورای امنیت و سازمان ملل برای احقاق حقوق ملت، تجربهای شکستخورده است. دشمنان ما تنها زبان اقتدار را میفهمند؛ همچنان که تنها پس از اقدام قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) مبنی بر بستن تنگه هرمز بود که طرف مقابل تن به آتشبس داد.
وی با بیان اینکه جنگ کنونی یک نبرد وجودی است، تأکید کرد: امروز استفاده از اهرمهای راهبردی کشور در تنگه هرمز و بابالمندب، تنها مسیر دستیابی به حقوق حقّه ملت است. دل بستن به تفاهمنامههای فاقد پشتوانه اجرایی، همان مسیر پرهزینهای است که پیشتر در برجام تجربه کردیم و امروز نباید تکرار شود.
حسینی به چارچوبهای تعیینشده از سوی رهبر انقلاب برای تیم مذاکرهکننده اشاره کرد و گفت: رهبری با لحاظ کردن سازوکارهای مردمسالارانه و رعایت ملاحظات ملی، به دولت اجازه دادند تا در مسیر تأمین منافع کشور گام بردارد؛ اما این اجازه، مشروط است.
وی افزود: رئیسجمهور و شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت مستقیم تحقق حقوق ملت و مقابله با هرگونه زیادهخواهی را بر عهده گرفتهاند. بنابراین، وظیفه امروز ما نه نقدِ اصلِ تفاهمنامه، بلکه مطالبهگریِ صریح و قاطع برای تحقق شروطِ تعیینشده است.
امام جمعه دیّر با دعوت از همه دلسوزان انقلاب به حفظ همبستگی، خاطرنشان کرد: راهبرد ما حرکت زیر پرچم ولایت و حفظ انسجام ملی است. اگر دشمن به تعهدات خود پایبند نماند، باید با استفاده از اهرمهای فشار همچون تنگه هرمز و باب المندب، حقوق ملت را به کرسی بنشانیم؛ چرا که در میدان سیاست، تنها قدرت است که تعیینکننده نهایی است.
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