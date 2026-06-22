رحمان نیا: زنجانی ها هوای خنکی را تجربه می کنند

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف خواهد بود.

وی ابراز کرد: از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها در استان افزوده می شود و شاهد بارش های پراکنده باران خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: در این راستا به شهروندان توصیه می شود به علت وزش باد شدید در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا از کاهش دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر دادو بیان داشت: هوای استان خنک می شود.

وی تاکید کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۲۶ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت هوا گرم تر شده است.