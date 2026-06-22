  1. استانها
  2. زنجان
۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

رحمان نیا: زنجانی ها هوای خنکی را تجربه می کنند

رحمان نیا: زنجانی ها هوای خنکی را تجربه می کنند

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از کاهش دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف خواهد بود.

وی ابراز کرد: از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها در استان افزوده می شود و شاهد بارش های پراکنده باران خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: در این راستا به شهروندان توصیه می شود به علت وزش باد شدید در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا از کاهش دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر دادو بیان داشت: هوای استان خنک می شود.

وی تاکید کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۲۶ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت هوا گرم تر شده است.

کد مطلب 6867598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها