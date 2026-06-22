به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور از اعمال محدودیتهای ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی کشور از روز سهشنبه (۲ تیر) تا روز شنبه (۶ تیر) خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این اطلاعیه، تردد موتورسیکلتها به استثنای موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی از ساعت ۱۲ روز سهشنبه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و مسیرهای برگشت ممنوع خواهد بود.
طبق اعلام مرکز مدیریت راهها، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است. همچنین در روزهای سهشنبه، چهارشنبه (۴ تیر)، پنجشنبه (۵ تیر) و شنبه (۶ تیر) در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال میشود.
بر این اساس، روز جمعه از ساعت ۱۲ تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدود شده و از ساعت ۱۳ نیز از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محور بهطور کامل مسدود خواهد شد.
همچنین از ساعت ۱۵ همان روز مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه میشود و پس از پایان اجرای طرح، از ساعت ۲۴ تردد در مسیرهای رفت و برگشت بین پل زنگوله و مرزنآباد از سر گرفته خواهد شد. البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان محدودیتها زودتر از زمان اعلامشده اجرایی میشود.
در همین حال، تردد از جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان محلی آزاد است، اما در زمان اجرای محدودیت جنوب به شمال، خودروهای عازم چالوس از ساعت اعلامشده اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.
این گزارش حاکی است که تردد تریلرها در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع بوده و عبور کامیونها و کامیونتها به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سهشنبه و همچنین از ساعت ۷ تا ۲۴ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه در این محور ممنوع خواهد بود.
مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد که در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در محور هراز طی روزهای سهشنبه تا شنبه بهصورت رفت یا برگشت در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال میشود.
همچنین از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه، محدودیت ترافیکی یکطرفه از انتهای محور هراز در محدوده پل حاجیآباد یا ابتدای پیچ آریانا به سمت خروجی فشم برقرار خواهد شد.
بر پایه این گزارش، در صورت افزایش حجم ترافیک و تشخیص پلیس راه، تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سهشنبه و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و جمعه در محور قدیم رشت - قزوین و مسیر برگشت ممنوع خواهد بود.
همچنین تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه در محور آستارا - اردبیل و بالعکس ممنوع اعلام شده است.
نظر شما