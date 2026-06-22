امتحانات حضوری ارشد و دکتری دانشگاه آزاد استان تهران به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در اطلاعیه‌ای رسمی از تغییر در تقویم امتحانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، با عنایت به ایام عزاداری و همچنین جهت فراهم کردن امکان حضور گسترده دانشجویان در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید انقلاب اسلامی، تمامی امتحانات حضوری پایان‌ترم نیمسال جاری برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تغییر یافته است.

در این اطلاعیه آمده است که این تصمیم با هدف رفاه حال دانشجویان و فراهم کردن فرصت بهره‌مندی از فیوضات ایام سوگواری و مشارکت در این رویداد ملی و مذهبی اتخاذ شده است. بر این اساس، تمامی آزمون‌های حضوری این مقاطع به تاریخ‌های پس از ۲۰ تیرماه منتقل شده‌اند.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی استان تهران می‌توانند برای اطلاع از زمان دقیق برگزاری دروس خود، به سامانه آموزشی دانشگاه مراجعه نموده و تقویم جدید امتحانات را پیگیری کنند.