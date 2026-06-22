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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

امکان برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد در شهر محل سکونت دانشجو ممکن شد

امکان برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد در شهر محل سکونت دانشجو ممکن شد

رئیس کمیته اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه‌ای از نحوه حضور دانشجویان در امتحانات پایان ترم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، سودابه سلیمانی رییس کمیته اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به منظور مساعدت حداکثری با دانشجویان و جلوگیری از رفت‌وآمدهای مکرر، پرمخاطره و هزینه‌برِ بین‌شهری و استانی، طرح «تعاون امتحان» به اجرا درمی‌آید.

سلیمانی افزود: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک شبکه گسترده و یکپارچه علمی، در تمامی استان‌ها و شهرهای کشور دارای واحدهای دانشگاهی فعال است، امکان انجام امتحانات پایان‌ترم دانشجویان در واحد دانشگاهی شهر محل سکونتشان فراهم شده است تا نیازی به سفرهای بین‌شهری وجود نداشته باشد.

کد مطلب 6867882
زهرا سیفی

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