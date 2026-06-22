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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

بونکر حامل گاز مایع قاچاق در توقیف پلیس میناب

بونکر حامل گاز مایع قاچاق در توقیف پلیس میناب

میناب - فرمانده انتظامی شهرستان میناب از شناسایی و توقیف یک دستگاه بونکر ویژه حمل گاز مایع حامل ۴۵ هزار لیتر گاز مایع قاچاق و فاقد مدارک قانونی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی، در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید چغازردی ، حین کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس به میناب یک دستگاه کامیون بونکر گاز مایع مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۴۵ هزار لیتر گاز مایع قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف و ضبط کردند.


فرمانده انتظامی شهرستان میناب با بیان اینکه کارشناسان اقتصادی ارزش این محموله را ۲۲ میلیارد ریال برآورد کرده اند، افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6867837

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