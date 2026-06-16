بونکر حامل گاز مایع قاچاق در توقیف پلیس میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی شهید چغازردی، حین کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس به سمت میناب به یک دستگاه کامیون بونکر گاز مایع مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۴۵ هزار لیتر گاز مایع قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۲۳ میلیارد ریال برآورد کرده اند، افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.