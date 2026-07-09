بونکر حامل گاز مایع قاچاق در توقیف پلیس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی، در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید چغازردی، روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور بندر عباس به میناب یک دستگاه کامیون بونکر گاز مایع مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۲۵ تن گاز مایع قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب با بیان اینکه کارشناسان اقتصادی ارزش این محموله را ۲۲ میلیارد ریال برآورد کرده اند، افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.