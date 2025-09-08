  1. استانها
بونکر حامل گاز مایع قاچاق در توقیف پلیس هرمزگان

بندرعباس - فرمانده انتظامی جاسک از شناسایی و توقیف یک دستگاه بونکر حامل ۱۸ هزار لیتر گاز مایع قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز پیری در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید نوروزی شهرستان جاسک، حین کنترل خودروهای عبوری محور جاسک -چابهار به یک دستگاه کامیون بونکر گاز مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن، ۱۸ هزار و ۵۳۰ لیتر گاز مایع قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاسک با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق توقیف شده را ۸ میلیارد ریال برآورد کرده اند، افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

