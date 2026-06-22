به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی به دنبال انتشار برخی گمانه‌زنی‌ها درباره شنیده شدن صدایی غیرمعمول در بخش‌هایی از پاکدشت، به خبرنگار مهر اعلام کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این صدا ناشی از یک آزمایش فنی بوده و ارتباطی با حادثه یا رخداد امنیتی ندارد.

فرماندار پاکدشت گفت: موضوع بلافاصله از سوی نهادهای مسئول پیگیری شده و نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که شرایط شهرستان عادی است.

او تأکید کرد: هیچ‌گونه حادثه خاصی در پاکدشت رخ نداده و دلیلی برای نگرانی شهروندان وجود ندارد.

فرماندار پاکدشت همچنین از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به چنین موضوعاتی را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از توجه به شایعات و روایت‌های تأییدنشده در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

قمی افزود: دستگاه‌های مسئول به‌طور مستمر وضعیت منطقه را زیر نظر دارند و در صورت بروز هرگونه اتفاق یا نیاز به اطلاع‌رسانی عمومی، جزئیات از طریق کانال‌های رسمی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.