به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی به دنبال انتشار برخی گمانهزنیها درباره شنیده شدن صدایی غیرمعمول در بخشهایی از پاکدشت، به خبرنگار مهر اعلام کرد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد این صدا ناشی از یک آزمایش فنی بوده و ارتباطی با حادثه یا رخداد امنیتی ندارد.
فرماندار پاکدشت گفت: موضوع بلافاصله از سوی نهادهای مسئول پیگیری شده و نتایج بررسیها حاکی از آن است که شرایط شهرستان عادی است.
او تأکید کرد: هیچگونه حادثه خاصی در پاکدشت رخ نداده و دلیلی برای نگرانی شهروندان وجود ندارد.
فرماندار پاکدشت همچنین از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به چنین موضوعاتی را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از توجه به شایعات و روایتهای تأییدنشده در شبکههای اجتماعی خودداری کنند.
قمی افزود: دستگاههای مسئول بهطور مستمر وضعیت منطقه را زیر نظر دارند و در صورت بروز هرگونه اتفاق یا نیاز به اطلاعرسانی عمومی، جزئیات از طریق کانالهای رسمی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
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