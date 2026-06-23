دعوای مسافران یک پرواز بر سر آدام سندلر و فیلمساز روس!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، روبن اوستلوند بالاخره داستان فیلم آیندهاش، «سیستم سرگرمی از کار افتاده است» را فاش کرد و از آن به عنوان یک درام فاجعهای با طنز تلخ که در یک پرواز طولانی از لندن به سیدنی اتفاق میافتد، یاد کرد.
داستان چنین است: گروهی کلیدی از مسافران یک پرواز را طرفداران پرشور کریکت استرالیایی تشکیل میدهند که پس از شکست استرالیا در مسابقاتی که در انگلیس برگزار شده بود، به خانه بازمیگردند. بحران اصلی زمانی آغاز میشود که سیستم سرگرمی هواپیما از کار میافتد. برای سرگرم نگه داشتن مسافران، خدمه یک صفحه نمایش مشترک نصب میکنند و سعی میکنند فیلمی را انتخاب کنند که همه بتوانند تماشا کنند.
مسافران بین کسانی که مایل به تماشای فیلم «لویاتان» ساخته فیلمساز روسی آندری زویاگینتسف هستند و گروه بزرگتری که به جای آن خواستار یک کمدی از آدام سندلر هستند، به ۲ دسته تقسیم میشوند. توافق نکردن آنها بر سر فیلم باعث میشود که خدمه بخشی از کف هواپیما را برای تعمیر سیستم باز کنند و همین زنجیرهای از رخدادها را رقم میزند که در نهایت هواپیما را به خطر میاندازد.
اوستلوند به شوخی در خلاصه داستانش گفت: امتناع مسافران از تماشای «لویاتان» عملاً عامل سقوط یک هواپیما میشود.
اوستلوند گفت شخصیتها تا حدودی به افسانهای که درباره کریکتباز استرالیایی، دیوید بون وجود دارد و به پرواز وی در سال ۱۹۸۹ بازمیگردند و وی همچنین از مردان استرالیایی که زمانی در اطراف خانهاش در تعطیلاتش در مایورکا مشاهده کرد، الهام گرفته است.
این کارگردان برنامههایی نیز برای یک نمایش ویژه غیرمعمول با نمایش فیلم در طول یک پرواز واقعی هواپیمایی با همکاری یک شریک هواپیمایی دارد. گفته شده این اتفاق قبل از نمایش رسمی فیلم در جشنواره کن در ماه مه ۲۰۲۷ رخ خواهد داد.
روبن اوستلوند از بیان این جمله که «هدف از فیلم بعدی، بردن یک نخل طلای دیگر است» ابایی ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد، او اولین کارگردان در تاریخ سینما میشود که سه بار این جایزه معتبر را برنده شده است. ۲ فیلم اول او که برنده نخل طلا شدند، «مربع» (۲۰۱۷) و «مثلث غم» (۲۰۲۲) بودند.
در فیلم «سیستم سرگرمی از کار افتاده» کریستن دانست، دنیل برول، کیانو ریوز، نیکلاس براون، سامانتا مورتون و توبیاس منزیس ایفای نقش میکنند.
این فیلمساز سوئدی چندی پیش گفته بود حجم زیاد فیلمهای ضبط شده در طول تولید، فرآیند تدوین کارش را پیچیده کرده و افزوده بود: ممکن است کاملاً دیوانه شوم و هرگز تدوین فیلم را به پایان نبرم!
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