۴۵۶۰ واحد صنفی در جنگ اخیر آسیب دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، امروز در مراسم روز ملی اصناف با بیان اینکه از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۱۰۰ جلسه میان اصناف و رئیسجمهور برگزار شده است، اظهارکرد: آنچه اصناف به دنبال آن هستند در فکر رئیس جمهور است. جامعه اصناف ما صرفا یک شبکه اقتصادی نیست، بلکه یک نهاد فرهنگی و تاریخی است که در متن مردم جریان دارد. از دوران دفاع مقدس و بحرانهای سالهای اخیر، اصناف همواره در همراهی با مردم و نظام قرار داشتند و نقشآفرینی کردند.
وی افزود: امروز باید بیش از هر زمان دیگری به نقش اصناف در اقتصاد ملی توجه شود. بخش خدمات و خرد اقتصاد با سهم ۵۴ درصدی از اشتغال کشور و بیش از ۳ میلیون واحد صنفی، بزرگترین بخش اشتغالزایی کشور است و میلیون ها خانوار از این طریق امرار معاش می کنند.
نوده فراهانی با بیان اینکه اتاق اصناف در دوران جنگ تحمیلی اخیر، رصد مستمر بازار و پایش تولید و تامین کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داده بود، گفت: مجموعه اصناف و اتحادیه ها و بسیج اصناف در این روند اقدام کردند و روند تامین کالاها و موجودی و مخاطرات زنجیره تامین به مراجع ذی ربط ارسال میشد. در دو جنگ اخیر هیچ گونه کمبود کالایی در کشور دیده نشد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: شبکه نظارت با تمام ظرفیت در میدان حضور داشت و از ۹ اسفند سال گذشته بیش از ۲۴۸ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی بازرسی انجام شده و گشتهای مشترک رصد بازار را انجام دادند. در این رابطه بالغ بر ۸۰ هزار پرونده شکایت مورد بررسی قرار گرفت و پروندههای دیگر متخلفین به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
او ادامه داد: اتاق اصناف تفکیک میان گرانی و گران فروشی را همواره مدنظر قرار داده است. البته در کنار نقش ملی، خود اصناف از تبعات شرایط اخیر بی نصیب نماندند و ۴۵۶۰ واحد صنفی در سراسر کشور دچار آسیب شدند. اکثر واحدهای صنفی که آسیب کمتری دیده بودند با کمک خود اصناف منطقه بازسازی شدند.
نوده فراهانی تاکید کرد: امروز جامعه اصناف با مجموعه چالشهای ساختاری، مثل کاهش قدرت خرید، افزایش هزینههای تولید و سرمایه در گردش و ناترازی انرژی روبرو است. حمایت از اتاق اصناف حمایت از تولید، اشتغال و معیشت مردم است.
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