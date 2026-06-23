اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره روند رسیدگی به اموال افراد متهم به جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی گفت: در مرحله نخست باید مشخص شود اموال متعلق به فرد مورد نظر هست یا خیر؛ چراکه ممکن است تشابه اسمی وجود داشته باشد یا اموال در سال‌های گذشته به شکل قانونی منتقل شده باشد و مدارکی وجود داشته باشد که نشان دهد این اموال دیگر متعلق به فرد مرتکب جرم نیست.

اصغر جهانگیر افزود: دادگاه با بررسی دقیق این موضوع و احراز مالکیت، نسبت به اموالی که مطابق قانون متعلق به افراد خائن و جواسیس باشد و مشمول حکم مصادره شود، دستور قانونی لازم را صادر خواهد کرد.

وی ادامه داد: پس از رسیدگی قضایی و مشخص شدن اموال متعلق به افراد محکوم، اقدامات لازم در چارچوب قانون انجام می‌شود و اموالی که تعلق آن به جواسیس و افراد مشمول قانون احراز شود، در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی مصادره خواهد شد.