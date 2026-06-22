جلسه کمیته رصد تجهیزات پزشکی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، جلسه کمیته رصد کالاهای سلامت با حضور وزیر بهداشت و مدیران سازمان غذا و دارو در اتاق آبی وزارت بهداشت برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت تأمین و چالشهای حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، شیرخشک و سایر فرآوردههای سلامتمحور مورد بررسی قرار گرفت.
علی علیزاده، مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، گزارشی از وضعیت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و چالشهای موجود در این حوزه ارائه کرد.
وی با تشریح روند تأمین تجهیزات پزشکی در کشور و موانع موجود در زنجیره تأمین، بر لزوم پایش مستمر وضعیت اقلام مورد نیاز مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: هدف اصلی، جلوگیری از ایجاد اختلال در دسترسی بیماران به تجهیزات مورد نیاز با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی، شرکتهای تأمینکننده و سایر بخشهای مرتبط است.
علیزاده با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق علل کمبودها اظهار کرد: لازم است دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی مصادیق کمبود را بهصورت دقیق و جزئی اعلام کنند تا امکان بررسی و پیگیری مؤثر فراهم شود؛ چرا که اعلام کلی کمبودها نمیتواند مبنای مناسبی برای تصمیمگیریهای اجرایی باشد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه سامانههای ثبت و پایش کمبودها افزود: در بسیاری از موارد مشکلات مراکز درمانی ناشی از کمبود قطعات تجهیزات است و باید امکان ثبت این موارد در سامانه بهصورت کامل فراهم شود تا فرآیند پیگیری و تأمین توسط شرکتهای مسئول و اداره کل تجهیزات پزشکی با سرعت بیشتری انجام گیرد.
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: هر گزارش کمبود، حتی در صورت محدود بودن، باید مورد بررسی قرار گیرد و نباید اجازه داد مشکلات کوچک به بحرانهای بزرگ تبدیل شوند؛ چرا که هزینه پیشگیری بهمراتب کمتر از هزینه رفع بحران است.
وی در پایان بر ضرورت تقویت هماهنگی میان مراکز درمانی، دانشگاههای علوم پزشکی، تأمینکنندگان و نهادهای نظارتی تأکید کرد و افزود: مدیریت دقیق اطلاعات و انتقال بهموقع مشکلات، نقش مهمی در پایداری تأمین تجهیزات پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی دارد.
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