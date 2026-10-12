به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که در فصل جاری هنوز شکستی را تجربه نکرده است، شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه و با قضاوت الکس کینگ، داور استرالیایی، به مصاف تیم الغرافه قطر می‌رود.

آبی‌پوشان پایتخت در شرایطی خود را برای این دیدار آماده می‌کنند که در آخرین مسابقه داخلی خود برابر تراکتور به تساوی یک بر یک رسیدند و با از دست دادن امتیاز، جایگاه دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر را نیز به رقیب سنتی خود، پرسپولیس، واگذار کردند. از این رو، شاگردان سهراب بختیاری‌زاده امیدوارند با کسب نتیجه‌ای مطلوب در دومین دیدار آسیایی خود، ضمن حفظ روند شکست‌ناپذیری، شرایط بهتری برای ادامه رقابت‌ها به دست آورند.

استقلال در نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا سطح نخبگان نمایشی درخشان داشت و موفق شد تیم السد قطر را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد. این پیروزی روحیه و انگیزه آبی‌پوشان را برای ادامه مسابقات آسیایی افزایش داده است و آنها امیدوارند با عبور از سد الغرافه، دومین برد متوالی خود در این رقابت‌ها را جشن بگیرند. کسب سه امتیاز این مسابقه می‌تواند جایگاه استقلال را در جدول مرحله گروهی بهبود ببخشد و مسیر این تیم را برای صعود به مرحله بعد هموارتر کند.

در سوی مقابل، الغرافه با شرایطی متفاوت پا به این مسابقه می‌گذارد. نماینده قطر که در نخستین بازی آسیایی خود با نتیجه دو بر یک مقابل الهلال عربستان شکست خورد، برای جبران ناکامی قبلی و کسب نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی است. با این حال، این تیم در هفته اخیر لیگ ستارگان قطر نیز نتوانست به نتیجه دلخواه برسد و با نتیجه سه بر دو برابر الوکره شکست خورد تا فشارها بر کادر فنی این تیم افزایش پیدا کند.

الغرافه در دیدار برابر استقلال اسماعیل بن‌ناصر، هافبک مطرح و خارجی خود را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت؛ غیبتی که می‌تواند بر برنامه‌های فنی این تیم تأثیر بگذارد. با این وجود، نماینده قطر همچنان بازیکنان باتجربه و تأثیرگذاری در ترکیب خود دارد که استقلال برای مهار آنها باید با تمرکز بالایی وارد زمین شود. یاسین براهیمی، ستاره الجزایری، فرجانی ساسی، هافبک تونسی، و فرانک مگری، مهاجم کامرونی، از جمله مهره‌های مهم الغرافه به شمار می‌روند که می‌توانند برای خط دفاعی استقلال دردسرساز شوند.

یکی دیگر از نکات قابل توجه پیش از این مسابقه، وضعیت پدرو مارتینز، سرمربی پرتغالی الغرافه، است. نتایج اخیر این تیم باعث شده مارتینز زیر فشار انتقادها قرار بگیرد؛ چرا که الغرافه در شش بازی گذشته خود چهار شکست را تجربه کرده و تنها یک بار به پیروزی رسیده است. تداوم این روند نامطلوب، موقعیت سرمربی پرتغالی را با ابهام روبه‌رو کرده و این احتمال مطرح است که در صورت شکست برابر استقلال، مسئولان باشگاه درباره ادامه همکاری با او تصمیم تازه‌ای بگیرند. بنابراین، دیدار با استقلال علاوه بر اهمیت امتیازی، برای مارتینز نیز مسابقه‌ای سرنوشت‌ساز خواهد بود.

در طرف مقابل، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کادر فنی استقلال به وضعیت یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی و گلزن این تیم، مربوط می‌شود. آسانی در نیمه نخست دیدار برابر تراکتور دچار مصدومیت شد و نتوانست بازی را تا پایان ادامه دهد. وضعیت این بازیکن می‌تواند در انتخاب ترکیب اصلی استقلال تأثیرگذار باشد و احتمال دارد او در دیدار برابر الغرافه کار را از روی نیمکت آغاز کند.

غیبت احتمالی یا محدودیت حضور آسانی می‌تواند دست سهراب بختیاری‌زاده را در بخش هجومی با چالش مواجه کند؛ هرچند استقلال امیدوار است با تکیه بر هماهنگی تیمی و عملکرد مطلوب بازیکنانش، از این مسابقه نیز با دست پر خارج شود.

استقلال در شرایطی برابر الغرافه قرار می‌گیرد که از یک سو به دنبال تداوم روند شکست‌ناپذیری و ثبت دومین پیروزی آسیایی خود است و از سوی دیگر، میزبان برای جبران نتایج اخیر و کاهش فشارها بر کادر فنی انگیزه زیادی دارد. تقابل این دو تیم در دوحه می‌تواند آزمون مهمی برای شاگردان بختیاری‌زاده باشد؛ مسابقه‌ای که نتیجه آن علاوه بر تأثیر بر وضعیت دو تیم در جدول لیگ قهرمانان آسیا، می‌تواند بر شرایط فنی و مدیریتی الغرافه نیز اثرگذار باشد.

این دو تیم تاکنون سه بار به مصاف هم رفته اند که استقلال در دو بازی مشابه با نتیجه ۳ بر صفر این تیم را شکست داده است و یک بازی هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است.