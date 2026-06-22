به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، بر اساس این تفاهمنامه، دو طرف در زمینههای مورد توافق همکاری خواهند کرد که اولویت اصلی آن مشارکت در تامین مالی طرحهای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر شامل نیروگاههای خورشیدی و بادی است. این همکاری در راستای حمایت از توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور، جذب سرمایهگذاری و تسریع در اجرای پروژههای نیروگاهی انجام شده است.
در مراسم امضای این تفاهم نامه دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر با تأکید بر اهمیت توسعه انرژیهای پاک اظهار داشت: بانک شهر با بهرهگیری از ظرفیتهای خود در حوزه خدمات نوین بانکی و تأمین مالی پروژههای کلان، آمادگی دارد نقش فعالی در حمایت از طرحهای انرژیهای تجدیدپذیر ایفا کند.
دکتر احمدی افزود: توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی نهتنها یک ضرورت زیستمحیطی بلکه یک راهبرد اقتصادی برای کشور محسوب میشود.
مدیرعامل بانک شهر همچنین تأکید کرد: بانک شهر تلاش خواهد کرد با استفاده از ابزارهای متنوع مالی، مسیر تأمین مالی پروژههای مرتبط با ساتبا و بخش خصوصی فعال در این حوزه را تسهیل کند و زمینه حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی را بیش از پیش فراهم سازد.
محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، نیز در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه انرژیهای پاک، اظهار کرد: این تفاهمنامه زمینه مناسبی را برای گسترش تعاملات ساتبا با بخش خصوصی فراهم میکند و میتواند آغازگر اقدامات مؤثر و هدفمند در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر باشد.
طرزطلب افزود: خوشبختانه هم ساتبا و هم بانک شهر از ظرفیتها و توانمندیهای لازم برای اجرای برنامههای مشترک برخوردار هستند و این همکاری میتواند به نتایج ارزشمندی منجر شود.
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا با تاکید بر وجود فرصتهای گسترده سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: ظرفیتهای قابل توجهی برای جذب سرمایهگذاری در این بخش وجود دارد که با استفاده از ابزارهای تامین مالی مناسب میتوان روند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را شتاب بخشید.
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