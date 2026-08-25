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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

اعلام آمادگی بانک مرکزی برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

اعلام آمادگی بانک مرکزی برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

رئیس‌کل بانک مرکزی در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی ۹۵ مگاواتی شهرک صنعتی شمس‌آباد با تأکید بر ضرورت حرکت کشور به سمت انرژی‌های پاک، از آمادگی کامل بانک مرکزی برای حمایت از این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی ۹۵ مگاواتی شهرک صنعتی شمس‌آباد، با تبریک هفته دولت و تأکید بر ضرورت حرکت کشور به سمت انرژی‌های پاک، از آمادگی کامل بانک مرکزی برای حمایت ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاری در این حوزه خبر داد.

رئیس‌کل بانک مرکزی، در این مراسم که با حضور رئیس‌جمهور، وزیر نیرو و استاندار تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: بانک مرکزی در زمینه تأمین منابع ارزی و ریالی از توسعه انرژی‌های پاک حمایت می‌کند تا بتوانیم وابستگی کشور به انرژی‌های فسیلی را کاهش دهیم.

وی افزود: همکاران ما در بانک مرکزی تاکنون یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به پروژه انرژهای تجدید پذیر اختصاص داده‌اند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد تمرکز بیشتر بر سرمایه‌گذاری در حوزه پنل‌های خورشیدی گفت: بانک مرکزی آمادگی کامل دارد چه از نظر تأمین ارز و چه از نظر منابع ریالی، از این حوزه حمایت کند.

کد مطلب 6927023
علی فروزانفر

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