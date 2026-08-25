به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی ۹۵ مگاواتی شهرک صنعتی شمس‌آباد، با تبریک هفته دولت و تأکید بر ضرورت حرکت کشور به سمت انرژی‌های پاک، از آمادگی کامل بانک مرکزی برای حمایت ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاری در این حوزه خبر داد.

رئیس‌کل بانک مرکزی، در این مراسم که با حضور رئیس‌جمهور، وزیر نیرو و استاندار تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: بانک مرکزی در زمینه تأمین منابع ارزی و ریالی از توسعه انرژی‌های پاک حمایت می‌کند تا بتوانیم وابستگی کشور به انرژی‌های فسیلی را کاهش دهیم.

وی افزود: همکاران ما در بانک مرکزی تاکنون یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به پروژه انرژهای تجدید پذیر اختصاص داده‌اند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد تمرکز بیشتر بر سرمایه‌گذاری در حوزه پنل‌های خورشیدی گفت: بانک مرکزی آمادگی کامل دارد چه از نظر تأمین ارز و چه از نظر منابع ریالی، از این حوزه حمایت کند.