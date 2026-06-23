تأکید ایران بر توسعه همکاری انرژی با چین در طرح کمربند و جاده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در نخستین نشست مقامات ارشد مشارکت انرژی کمربند و جاده در سال ۲۰۲۶، با تشریح برنامهها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، از افزایش ظرفیت نصبشده تجدیدپذیرها به بیش از ۵ گیگاوات خبر داد و بر توسعه همکاریهای فنی، فناورانه و سرمایهگذاری با کشورهای عضو بهویژه چین تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ساتبا، نخستین نشست مقامات ارشد مشارکت انرژی کمربند و جاده در سال ۲۰۲۶ با حضور نمایندگان ۱۸ کشور و به میزبانی سازمان ملی انرژی چین برگزار شد و محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، به عنوان یکی از سخنرانان اصلی این رویداد به صورت برخط دیدگاهها، برنامهها و ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را تشریح کرد.
طرزطلب در این نشست با قدردانی از دولت جمهوری خلق چین، اداره ملی انرژی این کشور و دبیرخانه مشارکت انرژی کمربند و جاده برای برگزاری این رویداد، آن را فرصتی مهم برای تبادل دیدگاهها و تقویت همکاریهای بینالمللی در حوزه انرژی دانست و بر ضرورت توجه به شرایط و ظرفیتهای متفاوت کشورها در طراحی مسیرهای گذار انرژی تاکید کرد.
وی با اشاره به تحولات سریع بخش انرژی جهان اظهار کرد: افزایش تقاضای انرژی، تحولات ژئوپلیتیکی، ضرورت رشد اقتصادی، ملاحظات زیستمحیطی و پیشرفت فناوریها به طور همزمان در حال تأثیرگذاری بر سیاستهای انرژی کشورها هستند و در چنین شرایطی، همکاری و گفتوگو میان کشورها بیش از گذشته اهمیت یافته است.
معاون وزیر نیرو با تأکید بر برخورداری ایران از منابع متنوع انرژی افزود: جمهوری اسلامی ایران امنیت انرژی، توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را اهدافی مکمل یکدیگر میداند و بر این باور است که مسیر گذار انرژی برای همه کشورها یکسان نیست و هر کشور باید متناسب با ظرفیتها و شرایط خود مسیر توسعه را انتخاب کند.
طرزطلب توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را یکی از ارکان اصلی سیاستهای انرژی کشور عنوان کرد و گفت: ظرفیت نصبشده انرژیهای تجدیدپذیر ایران طی یک سال گذشته تقریباً سه برابر شده و از ۵ گیگاوات فراتر رفته است. این روند با بهرهگیری از راهکارهای نوآورانه برای مشارکت بخشهای دولتی و خصوصی و همچنین توسعه همکاریهای راهبردی با شرکتهای چینی میتواند در آینده نزدیک به حدود ۳۰ گیگاوات افزایش یابد و فرصتهای قابل توجهی برای سرمایهگذاری و همکاریهای فنی و صنعتی فراهم کند.
وی همچنین بر اهمیت توسعه دانش، آموزش نیروی انسانی و تقویت ظرفیتهای نهادی در کنار توسعه ظرفیت تولید تأکید کرد و گفت: تبادل تجربیات در حوزههایی نظیر یکپارچهسازی انرژیهای تجدیدپذیر در شبکه برق و توسعه زیرساختهای انتقال انرژی از مهمترین زمینههای همکاری میان کشورهای عضو مشارکت انرژی کمربند و جاده به شمار میرود.
معاون وزیر نیرو با اشاره به نقش فناوری خطوط انتقال ولتاژ بسیار بالای برق (UHVAC/HVDC) در توسعه اتصال الکتریکی میان کشورها، تجربه چین در این حوزه را فرصتی ارزشمند برای توسعه پارکهای انرژی برونمرزی و شکلگیری شبکههای برق فرامرزی دانست که میتواند به ایجاد جامعهای رقابتپذیر در بخش انرژی میان کشورهای عضو کمک کند.
وی تأمین مالی پروژههای انرژی را از دیگر چالشهای مهم این حوزه برشمرد و اظهار داشت: ایجاد استانداردهای مشترک برای تأمین مالی سبز، طراحی مدلهای نوآورانه سرمایهگذاری بهویژه برای نیروگاههای تجدیدپذیر کوچک و متوسط، توسعه سازوکارهای تقسیم ریسک، استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری و بهرهگیری از ارزهای محلی در مبادلات اقتصادی میتواند مسیر اجرای پروژههای انرژی پاک را هموارتر کند.
طرزطلب همچنین محدودیت دسترسی به فناوریهای پیشرفته را یکی دیگر از موانع توسعه انرژیهای پاک دانست و پیشنهاد کرد با ایجاد مراکز مشترک تحقیق و توسعه و پلتفرمهای پژوهشی بینالمللی، زمینه انتقال فناوری و توسعه نوآوری در این بخش تقویت شود.
رئیس ساتبا در ادامه به ظرفیتهای تفاهمنامه همکاری میان وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران و اداره ملی انرژی چین که در سومین کنفرانس وزرای انرژی کمربند و جاده امضا شد اشاره کرد و آن را بستری مناسب برای گسترش همکاریهای فنی، پژوهشی و سرمایهگذاری در زنجیره ارزش انرژیهای تجدیدپذیر کشور دانست.
وی در پایان تأکید کرد: آینده انرژی نه در انتخاب میان امنیت انرژی و گذار سبز، بلکه در ایجاد تعادلی هوشمندانه و پایدار میان این دو نهفته است؛ تعادلی که با اتکا به فناوری، نوآوری و همکاریهای بینالمللی قابل دستیابی خواهد بود.
گفتنی است این نشست به عنوان مقدمهای برای چهارمین کنفرانس وزرای انرژی کمربند و جاده برگزار شد که قرار است آذرماه سال جاری در شهر چینگدائو چین با محوریت «امنیت انرژی مبتنی بر فناوری؛ سفری مشترک به سوی آینده کمکربن» برگزار شود.
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