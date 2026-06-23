به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، ابوالفضل شیرودی مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های بادی و زیست‌توده ساتبا با اشاره به ظرفیت‌های گسترده انرژی بادی در کشور گفت: توسعه نیروگاه‌های بادی در مناطق مستعد از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان‌ها، گیلان و قزوین با هدف افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد برق کشور در دستور کار قرار دارد.

شیرودی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه انرژی بادی در کشور اظهار کرد: ایران از مناطق پرپتانسیل متعددی برای توسعه نیروگاه‌های بادی برخوردار است که از جمله آنها می‌توان به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گیلان و قزوین اشاره کرد.

وی افزود: هم‌اکنون نیروگاه‌های بادی متعددی در این مناطق در حال بهره‌برداری هستند و برنامه‌ریزی شده است در چارچوب اهداف دولت چهاردهم، از ظرفیت‌های موجود در این مناطق برای توسعه هرچه بیشتر تولید برق پاک استفاده شود.

مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های بادی و زیست‌توده ساتبا تاکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و اقلیمی کشور در حوزه انرژی بادی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش امنیت انرژی، تنوع‌بخشی به منابع تولید برق و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی ایفا کند.