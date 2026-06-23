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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

ساتبا: توسعه نیروگاه‌های بادی شتاب می‌گیرد

ساتبا: توسعه نیروگاه‌های بادی شتاب می‌گیرد

یک مقام مسئول در ساتبا با اشاره به ظرفیت‌های گسترده انرژی بادی در کشور گفت: توسعه نیروگاه‌های بادی در مناطق مستعد با هدف افزایش سهم انرژی‌ تجدیدپذیر در سبد برق کشور در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، ابوالفضل شیرودی مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های بادی و زیست‌توده ساتبا با اشاره به ظرفیت‌های گسترده انرژی بادی در کشور گفت: توسعه نیروگاه‌های بادی در مناطق مستعد از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان‌ها، گیلان و قزوین با هدف افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد برق کشور در دستور کار قرار دارد.

شیرودی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه انرژی بادی در کشور اظهار کرد: ایران از مناطق پرپتانسیل متعددی برای توسعه نیروگاه‌های بادی برخوردار است که از جمله آنها می‌توان به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گیلان و قزوین اشاره کرد.

وی افزود: هم‌اکنون نیروگاه‌های بادی متعددی در این مناطق در حال بهره‌برداری هستند و برنامه‌ریزی شده است در چارچوب اهداف دولت چهاردهم، از ظرفیت‌های موجود در این مناطق برای توسعه هرچه بیشتر تولید برق پاک استفاده شود.

مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های بادی و زیست‌توده ساتبا تاکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و اقلیمی کشور در حوزه انرژی بادی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش امنیت انرژی، تنوع‌بخشی به منابع تولید برق و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی ایفا کند.

کد مطلب 6869082
علی فروزانفر

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