اعمال محدودیت‌ ترافیکی همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری با بیان اینکه پلیس راه با تمام توان برای تسهیل در تردد زائران و عزاداران حسینی در آماده‌باش کامل است، اظهار کرد: به منظور افزایش ایمنی و کاهش گره‌های ترافیکی، تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی در محور «قدیم رشت - قزوین» در روزهای سه‌شنبه (دوم تیر) از ساعت ۱۲ الی ۲۴، و چهارشنبه و جمعه (سوم و پنجم تیر) از ساعت ۸ الی ۲۴ ممنوع است.

وی همچنین افزود: در محور «آستارا - اردبیل» نیز تردد این وسایل نقلیه در روز جمعه (پنجم تیر) از ساعت ۱۲ الی ۲۴ ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راه گیلان تأکید کرد که اعمال این محدودیت‌ها در محور قدیم رشت - قزوین، منوط به افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأموران مستقر در محل است.

سرهنگ صفاری از رانندگان خواست در صورت مشاهده ترافیک سنگین، ضمن حفظ خونسردی، با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند و از انجام تخلفات حادثه‌ساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز به شدت پرهیز کنند.