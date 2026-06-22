حجت‌الاسلام ابراهیم رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌های عزاداری ماه محرم به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورا امسال با آمادگی گسترده مردم و فضای معنوی خاصی در شهر سقز برگزار می‌شود.

وی افزود: حضور پررنگ مردم در مناسبت‌های مذهبی طی ماه‌های گذشته نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه با فرهنگ عاشورایی است و این موضوع زمینه‌ساز برگزاری باشکوه‌تر آیین‌های محرم شده است.

حجت‌الاسلام رستمی با اشاره به جزئیات برگزاری مراسم‌ها گفت: تجمعات مردمی در شب‌های ماه محرم از ساعت ۲۲:۳۰ در میدان جمهوری اسلامی آغاز می‌شود و با محوریت برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: این تجمعات در کنار برگزاری مراسم‌های اصلی در حسینیه مرکزی شهر، نقش مهمی در ایجاد فضای معنوی و همبستگی اجتماعی در ایام محرم دارد.

برگزاری مراسم در حسینیه مرکزی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سقز ادامه داد: برنامه‌های عزاداری هر شب بلافاصله پس از نماز مغرب و عشا در حسینیه مرکزی برگزار می‌شود و اقشار مختلف مردم در این مراسم‌ها حضور خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: کربلایی حسین کلوند به‌عنوان مداح اصلی مراسم‌ها حضور دارد و سخنرانی‌های مذهبی نیز توسط حجج‌الاسلام حسینی، سالمی و منتشلو ارائه خواهد شد.

حجت‌الاسلام رستمی افزود: همچنین برنامه‌های ویژه حماسه و اقتدار شامل حماسه‌خوانی، دمام‌زنی، سینه‌زنی و همخوانی نوحه «عزیزم حسین» در این ایام به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا در حال اجرا است..

وی در پایان تأکید کرد: آیین‌های عزاداری ماه محرم در سقز با حضور مردم، مسئولان، روحانیون و خانواده‌های معظم شهدا در حسینیه مرکزی و میدان جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.