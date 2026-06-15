۷۶۰ هیئت، یک روایت عاشورایی؛ محرم در قاب ارادت مردم کردستان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: محرم در کردستان هر ساله با حال‌وهوایی متفاوت از راه می‌رسد؛ ماهی که کوچه‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و تکایای شهرها و روستاهای استان رنگ و بوی عزا به خود می‌گیرد و مردم با برپایی مجالس سوگواری، ارادت خود را به سیدالشهدا(ع) و شهدای کربلا نشان می‌دهند.

مردم کردستان با وجود تنوع فرهنگی و قومی، همواره در برگزاری آیین‌های مذهبی و بزرگداشت مناسبت‌های دینی حضوری پررنگ داشته‌اند و محرم یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این ارادت عمومی است؛ آیین‌هایی که علاوه بر جنبه معنوی، زمینه‌ای برای تقویت همبستگی اجتماعی و انتقال فرهنگ عاشورا به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

در سال جاری نیز با آغاز دهه نخست محرم‌الحرام، برنامه‌های عزاداری در شهرستان‌های مختلف استان آغاز شده و هیئت‌های مذهبی با آماده‌سازی مساجد و حسینیه‌ها، پذیرای عزاداران حسینی شده‌اند.

فعالیت ۷۶۰ هیئت مذهبی در کردستان

بر اساس آمار اعلام‌شده، در استان کردستان ۷۶۰ هیئت مذهبی در نقاط مختلف فعالیت دارند و صدها مداح اهل‌بیت(ع) نیز در مناسبت‌های مختلف به اجرای برنامه‌های مذهبی می‌پردازند.

از مجموع هیئت‌های فعال استان، ۶۹ هیئت ویژه بانوان است و ۱۰ هیئت نیز به صورت دانشجویی و دانش‌آموزی فعالیت می‌کنند. همچنین هفت هیئت اهل سنت با مسئولیت برادران اهل سنت در کردستان اداره می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت وحدت‌آفرین و فرهنگی مناسبت‌های مذهبی در این استان است.

در حال حاضر شهرستان قروه با داشتن حدود ۲۶۰ هیئت مذهبی بیشترین آمار هیئت‌های مذهبی استان کردستان را به خود اختصاص داده است.

امسال نیز با استقبال مردم و تلاش فعالان مذهبی، ۵۰ هیئت جدید به تعداد هیئت‌های مذهبی استان افزوده شده است؛ موضوعی که بیانگر استمرار حضور مردم در برنامه‌های دینی و فرهنگی است.

بیجار؛ میزبان مجالس پرشور حسینی

در شهرستان بیجار، هیئت‌ها و مساجد مختلف در دهه اول محرم میزبان عزاداران سیدالشهدا(ع) هستند و برنامه‌های متنوعی برای این ایام تدارک دیده شده است.

در مسجد قائم(عج)، مراسم عزاداری هر شب پس از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود. این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام میرزایی و مداحی اولیائی، عینی، سبحانی و سبزواری همراه است و از ساعت ۲۱:۳۰ آغاز می‌شود.

مسجد امام سجاد(ع) نیز در ایام دهه اول محرم میزبان عزاداران خواهد بود. این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام علم‌الهدی و نوای ذاکران اهل‌بیت(ع) از ساعت ۲۲ برگزار می‌شود.

در هیئت قمر بنی‌هاشم(ع) نیز برنامه‌های عزاداری با سخنرانی حجج‌اسلام خورشیدی و خانی و مداحی حاج احمد گرشاسبی و دیگر ذاکران اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود. این مراسم از دوشنبه ۲۵ خردادماه، ساعت ۲۲:۳۰ در حسینیه شهر بیجار آغاز خواهد شد.

همچنین هیئت متوسلین به حضرت ابوالفضل العباس(ع) با ذکر روضه حاج مهدی بایندر و نوای ذاکران اهل‌بیت(ع)، به مدت ۱۲ شب از ساعت ۲۳:۳۰ در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) تازه‌آباد برگزار می‌شود.

هیئت عقیله بنی‌هاشم(س) نیز از ابتدای محرم ۱۴۴۸ با حضور سخنرانانی همچون حجج‌اسلام خورشیدی، علی حسینی، قربانپور و علم‌الهدی و مداحی ذاکران اهل‌بیت(ع)، هر روز از ساعت ۶:۳۰ صبح همراه با صرف صبحانه در مقابل بانک ملی مرکزی برگزار می‌شود.

سنندج؛ حسینیه‌ها آماده میزبانی عزاداران

در مرکز استان نیز برنامه‌های عزاداری دهه اول محرم با حضور سخنرانان و مداحان اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری دهه اول محرم به مدت ۱۲ روز در حسینیه مقدسه سنندج واقع در میدان انقلاب برگزار خواهد شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سادات و حجت‌الاسلام والمسلمین میرزایی به ایراد سخنرانی می‌پردازند و کربلایی مظاهر کثیری‌نژاد و کربلایی علی شرف‌بیانی نیز مداحی خواهند کرد.

این مراسم هر روز از ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌شود و عزاداران می‌توانند در این برنامه معنوی حضور پیدا کنند.

قروه؛ حضور گسترده هیئت‌های عزاداری

در شهرستان قروه نیز هیئت‌های مذهبی با آغاز محرم برنامه‌های خود را آغاز کرده‌اند.

هیئت فاطمیون قروه به عنوان محل برگزاری تجمعات شبانه، میزبان عزاداران حسینی است و هیئت رهپویان علوی در سریش‌آباد و هیئت علمدار قروه در تکیه فاطمیه نیز از دیگر مراکز برگزاری مراسم‌های عزاداری در این شهرستان هستند.

بر اساس اعلام مسئولان، در شهرستان قروه بیش از ۲۷۰ هیئت خواهران و ۵۰ هیئت فعال در ایام محرم برنامه‌های مختلف عزاداری برگزار می‌کنند.

همچنین مراسم دهه اول محرم در مسجد موسی بن جعفر علیه السلام شهرستان قروه واقع در میدان بلال با حضور سخنرانان هادی حیدری کبیر و پیام عبدالملکی و همچنین مدیحه سرایی سجاد شیخ جعفری، رضا یوسفی، مجید شیخ جعفری و مهدی حاجیان محل عزاداری حسینی در ده شب اول محرم شهرستان قروه خواهد بود.

مسجد مهدیه قروه نیز از امشب به مدت ده شب با سخنرانی حجت الاسلام عابدین رستمی و مذاهب مهدی اسدی برنامه دارد.

بر اساس اعلام مسئولان، در شهرستان قروه بیش از ۲۷۰ هیئت خواهران و ۵۰ هیئت فعال در ایام محرم برنامه‌های مختلف عزاداری برگزار می‌کنند.

دیواندره با فعالیت دهه اول محرم در ۱۰ شب

شهرستان دیواندره نیز با فعالیت دو هیئت از جمله هیبت محبین فکر بنی هاشم در سپاه و هیئت رزمندگان اسلام در نیروی انتظامی و همچنین ده شب برگزاری مراسم در محل مجتمع فرهنگی نور دیواندره فعالیت های محرم با همراهی هیئت های مذهبی و عزاداران حسینی پیش می‌رود.

در سایر شهرهای استان نیز در حسنییه‌ها، مساجد و هیئت‌های مذهبی مراسم عزاداری حسینی برپاست.

محرم در کردستان تنها یک مناسبت مذهبی نیست؛ بلکه بخشی از فرهنگ عمومی مردم این دیار است که هر سال با حضور گسترده مردم، فعالیت هیئت‌ها و همراهی نسل‌های مختلف زنده نگه داشته می‌شود.

از مساجد قدیمی بیجار تا حسینیه‌های سنندج و هیئت‌های فعال قروه، صدای روضه و نوای عزای حسینی در سراسر استان طنین‌انداز شده است؛ آیینی که همچنان به عنوان نمادی از عشق، همدلی و پیوند مردم با فرهنگ عاشورا ادامه دارد.