واکنش به مجریان اسلحه به دست؛ ماجرای نفوذ در تلویزیون جدی شد؟

خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت می‌توانید با شماره ۲۴۱ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ ایرج طهماسب

این روزها جای مجریانی که بچه ها دوستشان داشته باشند، برنامه هایشان را در تلویزیون ببینند، با آنها سرگرم شوند و برای ساعتی از گوشی های موبایل پدر و مادرشان دور شوند در تلویزیون خالیست. مجریان کودک یا خودشان مثل عمو پورنگ مشغول سریال سازی هستند یا در پروژه های دیگر حضور دارند و هنوز خروجی آثارشان به آنتن نرسیده است. با این حال در این روزهای پساجنگ که هنوز هم گاهی زمزمه های جنگ شنیده می شود این کودکان هستند که نباید استرس و بلاتکلیفی و دغدغه های روزمره آرامششان را بر هم زند. نباید جنگ کودکیشان را بگیرد و باید بتوانند شادی کنند.

روز گذشته ۳۰ اردیبهشت زادروز ایرج طهماسب بود که کودکی های بچه های چند دهه را با برنامه ها و شخصیت های عروسکی اش ساخت. او در زمان جنگ ایران و عراق در دهه ۶۰ برنامه «آسمون و ریسمون» را همراه با شخصیت هایی عروسکی با نام برنامه اجرا کرد. در این برنامه گاهی گریزی هم به اتفاقات کشور و جنگ با عراق و صدام زده می شد و مجری اطمینان می داد که صدام چطور توسط مردم نابود می شود.

از آخرین مجموعه های ایرج طهماسب در تلویزیون «مهمانی» است که از شبکه نسیم پخش شد و البته قرار بود ادامه پیدا کند اما دیگر فصل بعدی آن به تولید نرسید. طهماسب شخصیت های عروسکی زیادی را به دنیای بچه ها وارد کرده که هر یک کاراکترهای مشهور و معروفی شدند و مخاطب تا سال ها با خاطرات آنها زندگی کرده است.

سکانس هفته؛ گذرگاه

چند شب پیش سریال «گذرگاه» به قسمت ۲۲ رسید. در این قسمت بخشی از ماجرای نفوذ مشخص می شود. محسن حقیقت ماموری که نقش او را مجید آقاکریمی بازی می کند در جواب یکی از شخصیت ها یعنی ناصر بهجت که رازی را نسبت به یکی از فرماندهانش فاش می کند، می گوید: «راستش من خیلی اطلاعات دقیقی از گذشته اش ندارم. ما خیلی وقته با هم کار می کنیم ولی هیچ وقت به گذشته اش ورود نکردم. من با مرتضی تو جنگ آشنا شدیم. با هم توی اطلاعات و عملیات بودیم. حتی با هم جاسوس گرفتیم. ولی اگر مرتضی می خواست تو رو حذف کنه چرا اینقدر صبر کرد؟»

ناصر بهجت هم پاسخ می دهد که «مگه فرصت داشته؟ مگه نمی گفتی این آدم چوب لای چرخت می‌ذاره، بهت نیرو نمی‌ده ... هی داره تلاش می کنه تو رو از این پرونده بکشه بیرون. تو به اینا شک نکردی؟»

این سکانس در ادامه سریال از یک شبکه نفوذ حرف می زند و حالا تصویر واضح تری ارائه می کند تا بگوید نفوذ تا کجا ورود کرده است. اتفاقی که شاید پیش از این در سریال های تلویزیونی کمتر دیده شده است. مساله نفوذ البته در سینما بیشتر و راحت تر تصویر شده است اما در تلویزیون شاید کمتر در سریال های تاریخ معاصر به قصه در آمده و اگر هم بوده در مورد برخی مابه ازاهای واقعی در تاریخ معاصر، سریال‌هایی ساخته شده است بنابراین‌ از این حیث جسارت تلویزیون به ترسیم جدی تر این فضاها در سریال ها اتفاق خوبی است.

تصویر هفته؛ خسرو احمدی

اخیرا ویدئویی از خسرو احمدی بازیگر تئاتر، سینما و سال های دور تلویزیون پخش شد که خیلی ها را متاثر کرد. خسرو احمدی برای مراسم تشییع زنده یاد بهناز نازی آمده بود. دیدن وضعیت جسمی او و راه رفتنش که گویی همراه با دشواری بود در کنار خاطرات به جا مانده از تصویر سرحال و بشاش وی از نمایش ها و سریال های قدیمش این تاثر را به وجود آورد.

خسرو احمدی را خیلی ها هنوز با تئاتر و صحنه می شناسند که نمایش های بسیاری را به صحنه برده است. با این حال او در تصویر یعنی سینما و تلویزیون هم پر کار بود و در دهه های اخیر در آثار زیادی به ایفای نقش پرداخت. در تلویزیون یکی از نقش های خاطره انگیزش بازی در مجموعه تلویزیونی «النگ و دولنگ» است که اتفاقا این مجموعه هم به کارگردانی ایرج طهماسب ساخته شد. احمدی با ایفای نقش دولنگ در این مجموعه به شهرت رسید که سال ۷۰ از شبکه یک سیما و در گروه کودک و نوجوان تولید شد.

احمدی در سال های اخیر کمتر توانسته به صحنه برود یا در سریال هایی با قسمت های طولانی ظاهر شود. از آخرین آثار او در تلویزیون می توان به سریال «زیرخاکی» اشاره کرد که ۲ سال پیش از تلویزیون پخش شد. تصویر او در فضای مجازی باعث شد هم خاطرات بازی های این هنرمند زنده شود و هم برای سلامتی او دعا کنیم.

حاشیه هفته؛ مجریان اسلحه به دست در تلویزیون

این هفته تصویری از مجریان شبکه های مختلف تلویزیون پخش شد که در استودیو اسلحه به دست دیده شدند، برخی آموزش کار با اسلحه دادند و برخی هم روی آنتن زنده شلیک کردند. تصویر یک باره اسلحه در دست مجریان در فضای مجازی فراگیر شد و البته توضیحات معاونان سازمان صداوسیما را هم در بر داشت.

حسن عابدینی معاون سیاسی صداوسیما در جمع خبرنگاران درباره این اتفاق بیان کرد که «کشوری که در حال دفاع است باید از همه ظرفیت‌های خود استفاده کند و نشان دهد که همه مردم یعنی آن سی و دو میلیون جان‌فدا آمادگی نظامی هم دارند. بنابراین این یک کار نمادین است که صورت گرفته است،»

محسن برمهانی معاون سیما نیز در سخنانی درباره این اتفاق گفته بود «در شرایط جنگی و کشوری که همزمان با تمام قدرت‌ها و ظلم‌ها در دنیا درگیر مبارزه است، طبیعی است رسانه ملی نیز آرایش جنگی پیدا کند. آشنایی با سلاح تنها نماد جنگ و آمادگی برای رزم نیست و جنبه‌ای تربیتی، فرهنگی و آموزشی هم دارد.»