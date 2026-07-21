به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، دبیرخانه نخستین جشنواره «ریلیمو» با انتشار فراخوانی از فیلمسازان و تولیدکنندگان محتوا دعوت کرد تا آثار خود را در قالب داستان‌های سریالی عمودی به این رویداد ارسال کنند.

نخستین جشنواره «ریلیمو» با تمرکز بر تولید و عرضه سریال سازی اپیزودیک با روایت عمودی، فراخوان خود را با شعار «داستانت را عمودی روایت کن» منتشر کرد.

حامد رهنما دبیر نخستین جشنواره «ریلیمو» در این باره توضیح داد: این جشنواره تلاش می‌کند با معرفی شیوه‌ای نوین از روایت تصویری که این روزها در جهان دیجیتال محبوب شده، بستری برای کشف داستان‌ها و داستان‌پردازان خلاق فراهم کند.

جشنواره «ریلیمو» با موضوع آزاد در ۲ بخش اصلی و ویژه با محوریت «هوش مصنوعی» برگزار می‌شود و تولیدکنندگان باید این موارد را رعایت کنند: زمان هر اپیزود باید بین ۶۰ تا ۱۰۰ ثانیه باشد و هر مجموعه نیز شامل حداقل ۶ و حداکثر تا ۱۲ اپیزود باشد. آثار ارسالی باید با نسبت تصویر عمودی ۹:۱۶ و در قالب‌های فنی اعلام‌شده در فراخوان بارگذاری شوند.

همچنین بر اساس مقررات جشنواره، آثاری که پیش‌تر در شبکه‌های تلویزیونی یا شبکه‌های اجتماعی منتشر شده باشند، امکان حضور در جشنواره را نخواهند داشت.

آخرین مهلت ارسال آثار نیز پایان مهر ۱۴۰۵ اعلام شده است.

علاقه‌مندان می توانند برای اطلاع از جزئیات کامل جشنواره به https://www.filimo.com/reelimofest مراجعه کنند.