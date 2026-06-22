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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

قطع موقت گاز در برخی مناطق خرم‌آباد

قطع موقت گاز در برخی مناطق خرم‌آباد

خرم‌آباد- روز سه‌شنبه جریان گاز در برخی مناطق شهر خرم‌آباد به‌صورت موقت قطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به انجام عملیات تعمیرات، ایمن‌سازی و اتصال گاز رینگ ایستگاه‌های شهرک بسیجیان و شهرک پارسیلون، جریان گاز مناطق زیر در روز سه‌شنبه مورخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۵ به‌صورت موقت قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، قطع گاز در روز سه‌شنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۶:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر اعمال می‌شود.

مناطق تحت تأثیر قطع گاز به شرح زیر از سوی شرکت گاز اعلام شده است:

پاپی خالدار

منازل فرهنگیان

شهرک آذربایجان (کوچه‌های توسکا)

پشت ترمینال الشتر (کوچه‌های لاله ۱ تا ۳)

شرکت گاز استان لرستان از ساکنان محترم این محدوده درخواست کرده است ضمن رعایت نکات ایمنی، پیش از زمان قطع گاز، تمهیدات لازم را اتخاذ فرمایند.

کد مطلب 6868077

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