تحرک دیپلماتیک فشرده قطر درباره مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که «محمد بن عبدالرحمن» آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امورخارجه قطر در تماس تلفنی با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان، تلاش‌های دیپلماتیک برای تقویت امنیت در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

براساس گزارش وزارت امورخارجه قطر، بن عبدالرحمن همچنین در این گفتگو بر حمایت قاطع قطر از مذاکرات جاری میان واشنگتن و تهران تأکید کرد.

از سوی دیگر، براساس گزارش این وزارتخانه، نخست‌وزیر قطر در گفتگو با «جراح جابر الأحمد الصباح» وزیر امور خارجه کویت، بر حمایت دوحه از مذاکرات جاری برای دست‌یابی به راه‌حل‌های پایدار از طریق گفتگو تأکید کرد.

نخست وزیر قطر همچنین در تماس تلفنی با «طحنون بن زاید» مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی، تلاش‌های دیپلماتیک با هدف ارتقا و تقویت امنیت منطقه را مورد تبادل نظر قرار داد.

وزارت امورخارجه قطر همچنین اعلام کرد که نخست‌وزیر قطر در جریان گفتگو با «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر نیز به بررسی ابعاد مختلف تلاش‌های دیپلماتیک برای تحکیم ثبات و امنیت در منطقه پرداخت.

این وزارتخانه در بیانیه ای جداگانه نیز اعلام کرد که نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور با هاکان فیدان همتای ترک خود درباره تلاش های دیپلماتیک برای تقویت امنیت در منطقه گفت وگو کرده است.

این رایزنی ها پس از آن صورت می گیرد که قطر در کنار پاکستان، دو کشور میانجی در مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس هستند.