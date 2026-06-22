ممنوعیت فعالیت های دریایی در پی مواج شدن خزر

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه هواشناسی مازندران، سامانه ناپایدار تا ظهر روز سهشنبه دوم تیرماه ادامه خواهد داشت و مناطق ساحلی و دور از ساحل استان مازندران را تحت تأثیر قرار میدهد.
هواشناسی مازندران اعلام کرد که وزش باد نسبتاً شدید، مواج شدن دریا و بارشهای پراکنده از پیامدهای فعالیت این سامانه خواهد بود.
در این هشدار، خطر غرق شدن شناگران و قایقهای سبک و تفریحی، اختلال در فعالیتهای صیادی، اختلال در تردد شناورها در حوضچه بنادر و همچنین اختلال در فعالیتهای بندری از مهمترین مخاطرات پیشبینی شده عنوان شده است.
اداره کل هواشناسی مازندران از شهروندان، گردشگران و فعالان حوزه دریا خواست از شنا، قایقرانی و هرگونه فعالیت تفریحی و گردشگری دریایی خودداری کرده و صیادان نیز تا زمان بهبود شرایط جوی از رفتن به دریا پرهیز کنند.
نظر شما